Slovenski telovadci prvi dan finalov v Dohi brez stopničk

Slovenski telovadci Teja Belak, Rok Klavora in Sašo Bertoncelj so po uspešnih kvalifikacijskih nastopih danes nastopili v finalih svetovnega pokala v Dohi, a so tokrat ostali brez stopničk. Najboljši med njimi je bil Bertoncelj, ki je do finalnega nastopa prišel po poškodbi enega od tekmecev, in na konju z ročaji zasedel peto mesto.

Foto: Vid Ponikvar

Bertoncelj je bil v kvalifikacijah sicer deveti, a je nato kot prva rezerva prišel do finala po poškodbi romunskega tekmeca Cristiana Ioana Batage, ki se je poškodoval po sredinih kvalifikacijah na treningu droga. V finalu je za prikazano prejel 14,066 točke, kar je pomenilo peto mesto. Zmagal je kitajski telovadec Jingyuan Zou (15,100), ki je imel nižjo težavnost sestave kot Bertoncelj, a več kot za točko boljšo izvedbo.

Bertoncelj: Pripravljen sem boljše, kot sem prikazal danes

Foto: Vid Ponikvar "Ne smem biti nezadovoljen. Pripravljen sem sicer boljše, kot sem prikazal danes, a zame je v tem trenutku najpomembneje, da sem naredil sestavo brez večje napake. Že v kvalifikacijah sem jo opravil brez padca, danes malenkost težjo še enkrat in to mi v tem trenutku veliko pomeni. Resda je izvedba še daleč od želene, a po slabšem začetku v sezono 2018, ko sem delal napake eno za drugo, sem zadovoljen s tekmo v Dohi," je iz Katarja sporočil 33-letni Škofjeločan, ki je prišel do najboljšega izida na uvodnih treh tekmah svetovnega pokala.

"Očitno imam neko psihološko bariero in ko se kaj malenkost zalomi, na konju ni časa za sekundo oddiha, tako da se napake kar nalagajo ena na drugo. Danes je bilo boljše in glede na stanje sem kar veliko izvlekel," je še dejal Bertoncelj, ki ga zdaj, kot vse telovadce, čaka daljši premor do naslednjih tekem svetovnega pokala. Ponavadi je sicer spomladi tradicionalno na sporedu evropsko prvenstvo, letos pa bo v okviru evropskih iger šele poleti. "Meni je to kar všeč. Zelo všeč. Glede na to, kako sem startal v sezono, mi prav odgovarja," je v smehu dejal telovadec Narodnega doma.

Klavora: Nisem slabe volje, a je škoda vsake priložnosti

Foto: Vid Ponikvar Rok Klavora, ki si je s četrto oceno kvalifikacij pritelovadil finale najboljše osmerice na parterju, je tokrat prikazal slabši nastop in zasedel sedmo mesto z oceno 13,700 točke. Zmago je slavil Rus Dimitrij Lankin, ki je prejel oceno 14,733. "Ni se mi izšlo. Na koncu sem želel prikazati malo preveč popolno sestavo, pa se mi je pripetilo ravno nasprotno. Nisem slabe volje, a je škoda vsake priložnosti," je s tretje postojanke svetovnega pokala v sezoni sporočil Klavora.

"Komaj že čakam naslednje tekme. Najprej me čakajo štirje dnevi premora, nato pa trdo delo, saj pripravljam novo, težjo sestavo, tako da bom še bolj konkurenčen za sam vrh. Z oteženo vajo se bom predstavil na naslednjih svetovnih pokalih v Osijeku in Kopru," je dodal 29-letni Ljubljančan.

Brez večjega uspeha je ostala tudi Teja Belak, ki je bila na preskoku zadnja, osma (13,433). Zmagala je 42-letna gimnastična veteranka, nekdanja olimpijska in svetovna prvakinja Oksana Čusovitina (14,433), ki je tako ponovila uspeh iz Bakuja.