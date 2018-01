Bivša razkriva drugo plat Lewisa Hamiltona: "Obseden je s seksom v troje"

Veronica na Lewisa nima najlepših spominov. Foto: Getty Images

Veronica Valle je za britanski The Sun spregovorila o intimnem življenju asa formule 1 Lewisa Hamiltona, s katerim je hodila po tem, ko se je razšel z zvezdnico Nicole Scherzinger. "Lewis ima čuden značaj. Zelo hitro lahko menja razpoloženje."

Ne prenese, če drugi pri njem opravijo veliko potrebo

Lewis je Veronico opazil avgusta 2015 na Instagramu, ji poslal zasebno sporočilo in nato še letalo, s katerim je iz Teksasa priletela k njemu na Barbados. Veronica pravi, da je bil zvezdnik, ki pada na karibski tip žensk, sprva zelo prijazen, a je kmalu odkrila, kako hitro lahko izgubi živce.

"Ko smo bili na letalu za New York, je ponorel, ko je izvedel, da je šel pilot na letalu na veliko potrebo. Hotel ga je odpustiti! Govoril je, da vsi vedo, da ne smejo 'srati' na njegovem letalu. Bil je zelo jezen."

Tudi sama ga je nekoč razjezila, ker si je drznila opraviti veliko potrebo v eni od njegovih hiš. "Videl me je zapustiti stranišče in me vprašal, zakaj me ni bilo tako dolgo. Povedala sem mu, kaj sem delala, in videlo se je, da ga je čisto razbesnelo. Nato mi je rekel, da ne bi smela narediti tega in da bi morala uporabiti stranišče za goste."

Vztrajal pri seksu v troje

Pri Lewisu jo je zmotilo tudi to, da je stalno govoril o seksu v troje in da je nekoč hotel, da se jima v postelji pridruži nekdanje dekle pevca Chrisa Browna Karrueche Tran. "Tega ne bi naredila," je za The Sun povedala Veronica.

"Tako mi je bilo nerodno. Nič se ni zgodilo in mislim, da se je samo šalil o trojčku. Kolikor vem, ga nikoli ni imel."

Nicole se je hotela poročiti, Lewis pa (še) ne. Foto: Cover Image

Še vedno zagledan v Nicole

Ker se je z Veronico zapletel le nekaj mesecev po razhodu z Nicole Scherzinger, je še vedno mislil na nekdanje dekle, je še razkrila. Pravi, da zanjo ni našel lepih besed, a da se je vseeno hotel poročiti z njo, vendar je hotel še malo počakati. Nicole naj bi ga namreč zapustila, ker naj ne bi bil pripravljen na poroko.

Lewis in Nicole sta bila par sedem let, vmes pa sta se večkrat razšla, dokončno februarja 2015. Z Veronico sta se videvala le nekaj mesecev istega leta.