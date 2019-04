Zakaj vam radarji danes ne morejo nič? #Argument

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Glede na to, kako se je vrh slovenske policije odzval na enega najodmevnejših moralnih odklonov v lastnih vrstah, je današnje maratonsko merjenje hitrosti na slovenskih cestah s preventivno-vzgojnega vidika nekaj podobnega, kot da bi padli gradbeni baron Ivan Zidar ali ponovno obsojeni padli tajkun Igor Bavčar na sedežu KPK organizirala delavnico o poslovni etiki in integriteti.

12 ur, 214 policistov in 611 radarjev. Od Gornje Radgone na severovzhodu pa vse do Sečovelj na jugozahodu. Tako nekako bi lahko v najbolj grobih črtah povzeli današnjo veliko prometno akcijo naše policije.

Najzgodnejši med prometnimi policisti so vstajali še v mraku in začeli nadzor ob šestih zjutraj. Samo zato, da bi Slovencem poslali pomembno sporočilo: tudi če ves dan vozite po omejitvah, se to ne bo bistveno poznalo na vašem času, na vaši varnosti pa!

"Izkušnje iz preteklih let kažejo na to, da policisti na dan nadzora ugotavljajo zelo malo prekoračitev hitrosti. /.../ Takrat hitrost prekorači okoli 3,5 odstotka voznikov, medtem ko ob izvajanju rednih kontrol ugotavljajo okoli 8 odstotkov prekoračitev," ob tem sporočajo iz policijske centrale.

Ti podatki po domače pomenijo, da med ljudmi prisotnost mož v modrem še vedno nekaj velja. Temu pritrjujejo tudi zadnje raziskave javnega mnenja. Te kažejo, da je slovenska policija institucija z eno od najvišjih stopenj zaupanja med ljudmi.

In da Slovenci policistom zaupamo še precej bolj kot učiteljem, univerzitetnim profesorjem, novinarjem, sodnikom, tožilcem, državnim uradnikom, duhovščini ali ministrom.

Na čem temelji to visoko zaupanje v policijo? Gotovo na pričakovanju, da bodo angeli v modrem dosledno izpolnili svoj del družbene pogodbe, po kateri jim je zaupana izjemna represivna oziroma kaznovalna moč.

Kakšen zgled naj bi bili uslužbenci policije vsem drugim državljanom, je lepo popisano v sicer že več kot desetletje nedotaknjenem Kodeksu policijske etike: "Policisti pri opravljanju svojega dela in v zasebnem življenju skrbimo za varovanje ter utrjevanje lastnega ugleda in ugleda policijske organizacije."

In šele, ko je izpolnjen ta osnovni (pred)pogoj, lahko pričakujemo, da se bodo družbene pogodbe držali tudi državljani in prostovoljno sledili avtoriteti slovenske policije.

A kaj ko je proti šefu mariborskih kriminalistov Robertu Mundi zaradi pijane vožnje skoraj dva meseca tekla notranja preiskava, končalo pa se je s povsem benigno odločitvijo, da mu izrečejo zgolj in samo opomin!?

"Navedena kršitev, ki je bila storjena zunaj delovnega časa, ni take narave, da bi bila potrebna odstranitev delavca z dela," so sporočili s policije. In to, po skoraj dveh mesecih čakanja, skrajno neposrečeno, ravno ta ponedeljek, 1. aprila, na dan norcev. Zato je vtis, da se nekdo norčuje iz svojega pomembnega poslanstva, popoln.

Priloga Kodeksu policijske etike je tudi seznam desetih vrednot in vrlin, ki izražajo poslanstvo slovenske policije. Tam v osmi točki najdete tudi to: "Zavedamo se, da policijska izkaznica pomeni odgovornost in javno zaupanje policiji."

Da, včasih bi bilo res dovolj že, če bi vrh slovenske policije samo preletel podobne listine, pod katere je podpisan. Pa ne bi smelo biti več nobenega dvoma, ali pijani šef kriminalistov res lahko ostane ... Šef kriminalistov?!

Zato vam, spoštovani, tudi 611 radarjev danes ne more čisto nič. Ker bi moralo biti poslanstvo slovenske policije najprej izraženo še v čem drugem, bolj pomembnem kot zgolj v, roko na srce, precej banalni kazni za prehitro vožnjo. In če je to zdaj kdo morda razumel kot poziv k množičnemu divjanju prek omejitev ... Ne, pokažimo danes slovenski policiji, da smo boljši od nekega Roberta Munde!

In še ena pomembna institucija, tesno povezana z razvojem slovenske besede, slovenske narodne zavesti in z našo osamosvojitvijo, ima hude težave z življenjem v duhu tistega, kar sama pridiga ljudem. Cerkev. Desetletje po zlomu njenega finančnega imperija jo samo nekaj tednov po odmevni ustanovitvi gibanja Dovolj.je pretresajo drugačne vrste škandali. Vse glasnejši očitki o prikrivanju pedofilije med slovensko duhovščino.

"Spolne zlorabe niso sistemski problem naše Cerkve," je prepričan ljubljanski nadškof Stanislav Zore. Češ, gre za gnila jabolka med številnimi zdravimi. Govorili smo z njim. Imamo izpoved obsojenega duhovnika, v studiu oddaje Argument boste priča dvema odmevnima izpovedma žrtev.

Pogovorimo se torej! Ker radar pač ne more biti edino, na čemer bo temeljilo naše (straho)spoštovanje do policije. Nekaj zlatih kelihov, bogatih fresk in škrlatnih halj pa tudi ne edino, na čemer stoji slovenska Cerkev.

