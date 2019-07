Potrebujem odvajanje od službenega maila

Predstavljate si, da vas zjutraj zbudi budilka na mobilnem telefonu, ki leži na nočni omarici. Sežete po telefonu, jo ugasnete, vseeno pa zvesto utripa majhna lučka, ki sporoča: »Hej, ti! Poglej, kaj se dogaja.«. Prepričan sem, da se tudi vam čez noč nabere vsaj pet obvestil in prepričan sem, da je vsaj eno službeno. Razmišljam, kdaj potrebujete odvajanje od službenega maila in kako to najlaže storite.

Poletje je čas dopustov in idealen čas, da se zavemo »odvisniškega vedenja«, se odločimo za »odvajanje« od službenega maila ali pametnega telefona in svoj dopust ter nato svoj prosti čas posvetimo sebi in svojim najbližjim. Dopust naj bi trajal vsaj dva tedna in zakaj ne bi vsaj drugega tedna resnično preživeli odklopljeni od dela in spleta? Učinke boste čutili tako v osebnem in tudi poslovnem življenju. Imeli boste več časa, bili bolj povezani z vam pomembnimi ljudmi, se več smejali in bili hkrati tudi na delovnem mestu učinkovitejši. Začnimo.

Odvisniško vedenje

Digitalna zasvojenost postaja vedno večji problem – stalna priklopljenost in uporaba pametne naprave kaže značilno odvisniško vedenje. Mobilni telefon je stalno v našem žepu in vse večkrat v naši roki, pogledamo ga tudi več kot 100 krat na dan! Čutimo nelagodje, strah ali celo paniko, če ne vemo, kje je. V nas obstajata velika potreba in želja, da vemo, kaj se dogaja. Uporabljamo ga takoj, ko vstanemo, uporabljamo ga pred spanjem, uporabljamo ga z namenom, da odplavamo z nezanimivega sestanka, uporabljamo ga pri vsakodnevnih opravilih. Odzivamo se na njegove dražljaje, takoj všečkamo, takoj preberemo, takoj odpišemo, takoj objavimo, takoj posredujemo e-sporočilo naprej.

Ste se prepoznali v delih opisa? Pri digitalni zasvojenosti prilagajamo svoje življenje, da smo stalno v stiku s svojim mobilnim telefonom. »Odvajanje« potrebujete, če svoje življenje prilagajate, da ste lahko v stiku z mobilnim telefonom. Predlagal bi, da takoj začnete spreminjati navade, če ste pripravljeni svoj načrtovani prosti čas prilagajati službenim sporočilom.

Sprejmite odločitev: »Moj mobilni telefon ima svoje mesto na polici in tam tudi ostane.« Podobno kot stacionarni (žični) telefon stoji na točno določenem mestu in se tja tudi vrača, ko ga ne uporabljamo, enako storimo s svojim mobilcem. Si ga upate tam pustiti tudi, ko odidete na vrt, igrišče, kavo ali trening? Ga lahko pustite doma, ko odidete na plažo?

Službeni telefon

Imate službeni telefon in menite, da morate biti stalno dosegljivi? Moj odgovor je »NE!«. Če niste »dežurni« na delovnem mestu in za svojo pripravljenost ne prejmete plačila, potem vam ni treba biti dostopen 24/7 prek službenega telefona. To je delovno orodje, ki je namenjeno učinkovitemu opravljanju dela. Delo pa poteka v določenem delovnem času, ki je navadno jasno predpisan v pogodbi, potem pa so tu še pričakovanja in ustvarjena nenapisana pravila.

Prav okoli njih je smiselno postaviti meje. Naloga odgovornega zaposlenega je, da delo opravi po svojih najboljših močeh in na delo prihaja v dobri psihofizični kondiciji, ki zahteva počitek. Spomnim se direktorice, ki me je stalno klicala po 17. uri, ko je odhajala domov. Ker je bila naša pomembna stranka, sem se z njo pogovarjal tudi v svojem prostem času, dokler nisem zbral »jajc« in enkrat na glas rekel: »Majda, ura je 17.10 – slišim, da si na poti domov. Rad bi poskrbel, da imava oba prosto popoldne, zato se glede kadrovskega postopka slišiva jutri. Kdaj ti med 8:00 in 16:00 ustreza?« Čeprav me je bilo globoko v sebi malo strah, je Majda razumela, da sem postavil mejo in jo spoštovala.

Zavzemite se za meje in ne odnehajte, dokler ne boste zadovoljni z odgovorom na vprašanji: »Kako lahko postavite meje svojim sodelavcem, vodjem in strankam? Kaj morate storiti, da bodo meje spoštovane?«

Odvajanje – odločitev za prosti čas

Najpomembnejša je trdna odločitev za »odvajanje«, saj je »odvajanje« nekaj časa trajajoč proces. Pri tem boste odločitev laže uresničili, če boste aktivni in ne pasivni med spreminjanjem navade. Ko se boste odločili, da mobilni telefon ostane na polici, sem prepričan, da se vam bo še nekaj časa pojavljala potreba, da bi ga prijeli v roke in pregledali sporočila. Svoj prosti čas napolnite z zanimivimi aktivnostmi.

Aktivno vedenje je edini način, da spremenite značilne vzorce, ki se povezujejo z odvisniškim vedenjem. Praviloma bo »odtegnitveni sindrom« trajal kakšen teden dni, zato predlagam, da si na list papirja napišete vse stvari, ki jih radi počnete, pa ne vključujejo mobilnega telefona. Pomembno je, da se aktivno družite s svojimi ljudmi. Povabite jih: »Pojdimo na sprehod / tekmo / v knjižnico / hribe / adrenalinski park / živalski vrt / sobo pobega / gokart / koncert …«. Vsak dan bo lažji.

Zgled staršev

Mnogokrat slišim, kako si starši želijo, da bi njihovi otroci imeli zdrav odnos do uporabe mobilnega telefona in spleta. Ti isti starši pa so hkrati 24/7 dosegljivi prek družbenih omrežij in prav tako 24/7 delajo in spremljajo službena sporočila. Kako lahko vzgojimo zdrav odnos do tehnologije pri svojem najmlajšem, če pa smo sami stalno povezani? Prvi korak je dober zgled, zato moramo nujno začeti pri sebi. Če prepoznate znake digitalne odvisnosti in si resnično želite spremembo v svojem življenju, imate dobro osnovo za spremembo.

Če vas pri tem motivira tudi želja po vzgoji vrednot pri svojemu otroku, ste si še povečali možnosti za uspeh. Pomislite na vse, kar ste vi, vaši starši, vaši stari starši počeli za zabavo in organizirajte tovrstne aktivnosti. Za psihološko potrebo po zabavi velja, da jo izpolnjujemo, kadar se preizkušamo v nečem, pri čemer smo dobri in napredujemo, ko premagamo nekaj novega in razburljivega ali pa, ko se učimo in napredujemo.

Na začetku bo definitivno težko vsak dan najti neke aktivnosti, s katerimi se boste zabavali. Laže je pobrskati po telefonu, prebrati kaj sporoča sodelavec ali pa kakšne so poslovne smernice. Predlagam, da vztrajate pri aktivnostih in na glas pohvalite svojega otroka: »Všeč mi je, ko se tako pogovarjava in sva si blizu.«. Verjamem, da bo tudi vaš najmlajši kmalu vse bolj cenil čas z vami.

Odvajanje od službenega maila je težko. Postavili boste nove meje sebi, svojim sodelavcem, vodjem in strankam. Hkrati pa boste svojim možganom in telesu dali priložnost, da se osredotočijo na nekaj drugega, spočijejo in morda na novo povežejo informacije. To pomeni, da boste poleg boljšega počutja in učinkovitosti dolgoročno postajali tudi ustvarjalnejši in bolj osredotočeni.

