Lobistični stik, ki ga Pahor ne bo prijavil #Argument

Bolj ali manj simpatična navada aktualnega predsednika republike Boruta Pahorja je, da redno obiskuje najstarejšega Slovenca in najstarejšo Slovenko. In če mu bo zdravje še naklonjeno, bo čez 15 let počasi prišel na vrsto tudi Janez Zemljarič, nekdanji šef tajne policije SDV. Ta jih je konec lanskega leta, natančneje 30. decembra, dopolnil že 90.

Prijetne obveznosti so se predsedniku Pahorju zgostile pred slabima dvema letoma, aprila in avgusta 2017. Konec aprila je Marti Polak na 107. rojstni dan prinesel Prešernove kroglice. ''Čokolado? Na čokolado sem pa prav 'bolna','' mu je takrat odgovorila v smehu. Konec avgusta pa je najstarejši Slovenec vseh časov, sicer strastni tamburaš Nikolaj Dragoš, za svoj 110. rojstni dan od Pahorja dobil v dar glasbeno skrinjico.

Vsakemu torej tisto, kar ima najraje. Zato si Borut Pahor že danes lahko oddahne, da mu nikoli ne bo treba na podobno ceremonijo k Janezu Zemljariču. Najprej bi bil v resni dilemi, kakšne narave je dogodek: gre za protokol, za delovni obisk ali bi morda moral prijaviti celo lobistični stik?

Oddajo Argument si oglejte v četrtek ob 21.00 na Planetu.

Kaj bi lahko Pahor podaril Zemljariču?

Resne težave bi imel Pahor tudi z izborom darila. Naj Zemljariču odnese maketo UKC Ljubljana, Cankarjevega doma, izolskega otoka ali kar Korotanskega naselja, ki se ga v pozni jeseni življenja loteva z nekdanjim predsednikom vlade Antonom Ropom in še enim od čuvajev skrivnosti slovenske tranzicije Marjanom Rekarjem?

Da niti ne omenjam osebne antipatije med Pahorjem in Zemljaričem. Po vsej verjetnosti hude in obojestranske. Prvi je v slovenski politiki namreč patentiral besedno zvezo 'strici iz ozadja' prav v obdobju, ko so nekdanjemu šefu SDV pripisovali, da aktivno ruši Pahorjevo vlado.

Z Zemljaričem nima težav samo Pahor

A težav z Zemljaričem še zdaleč nima samo aktualni predsednik republike, v hudi zadregi je te dni vrh slovenske policije. Kako drugače pa naj si razlagamo dejstvo, da so nam glede preiskave Zemljaričevega domnevnega vplivanja na razpise v naši največji bolnici v samo šestih urah s policije poslali dve tako zelo nasprotujoči si izjavi?

Najprej, v ponedeljek ob 12.49 tole: ''Razlogi za sum uradno pregonljivega kaznivega dejanja niso bili potrjeni, tako da PU Ljubljana predkazenskega postopka ne vodi.'' V ponedeljek ob 18.54 pa še: ''… da izvajamo še dodatne aktivnosti za preveritev obstoja uradno pregonljivega kaznivega dejanja.'' Pri čemer je obe izjavi podpisala ista predstavnica Policijske uprave Ljubljana.

Prijavo umaknili v manj kot 60 dneh

S tem je dokončno postalo jasno, če komu ni bilo že prej, da je pri nas tudi za tako pomemben represivni organ, kot je policija, preiskovanje najodmevnejših primerov predvsem stvar ustvarjanja vtisa prek bolj ali manj spretnih PR-služb. Pri čemer se, tako kot vedno, ko so na delu mojstri obračanja besed, računa na naš kratek spomin, če že ne kar na kolektivno sklerozo.

Niti dva tedna namreč še nista minila od tega, ko smo policijo poslušali, da v Celju že več kot štiri leta vodijo predkazenski postopek proti Sebastienu Abramovu o tem, ali je med čiščenjem puške po nesreči ali namerno ustrelil svoje nekdanje dekle.

Prijavo novega zdravstvenega ministra Aleša Šabedra proti Janezu Zemljariču zaradi pritiskov na strokovne službe UKC so umaknili s kupa v manj kot 60 dneh. Pa naj zdaj to razume, kdor more!

Pri nas je tudi za tako pomemben represivni organ, kot je policija, preiskovanje najodmevnejših primerov predvsem stvar ustvarjanja vtisa prek bolj ali manj spretnih PR-služb. Foto: Bor Slana

Zakaj Rop potrebuje Zemljariča?

In še ena enigma, povezana s sivolasim Zemljaričem, zaznamuje ta teden. Zakaj ga pri naskoku na privlačen nepremičninski projekt, na vsaj 30 milijonov evrov vredno zemljišče v Šiški, potrebuje takšen kaliber, kot je nekdanji predsednik vlade in podpredsednik Evropske investicijske banke Anton Rop? Zakaj Zemljariča potrebuje nekdanji skrbnik državnega premoženja Marjan Rekar?

Zakaj skoraj neznani štajerski podjetnik, ki je zemljo leta 2003 po stečaju Litostroja poceni kupil od države, več kot deset let nikakor ni mogel do gradbenega dovoljenja? In zakaj ljubljanski župan Zoran Janković leta 2019 pravi, da projekt Zemljariča, Rekarja in Ropa na isti zemlji podpira?

Marsikateri odgovor, ki ga do zdaj še niste slišali, imamo. Čeprav se glavni akterji zgodbe zelo dosledno držijo vedno enakih, vnaprej pripravljenih odgovorov. Zato vam bodo podrobnosti v preiskovalni pogovorni oddaji Argument razkrili znan slovenski ekonomist, ki preiskuje ozadje posla, nepremičninski strokovnjaki in naša preiskovalna ekipa.

Od politkomisarja do kulaka

Če bo okoli leta 2035 kateri od državnikov res moral s cvetjem in poklonom v dom upokojencev k najstarejšemu Slovencu Janezu Zemljariču, pa naj to, prosim, stori nekdanji predsednik Danilo Türk. Da bo slavljencu ceremonija ob 107. rojstnem dnevu vsaj za silo prijetna. Na radiu pa naj v nedeljo, 30. decembra 2035, odmeva tisti dobro znani: ''Naj za hip odloži svoje delo, notes, aktovko, mobilni telefon in skrbi naš dragi revolucionar, tovariš, politkomisar, politik, pravnik, svetovalec in nepremičninski posrednik, ki je na koncu postal še kulak …''