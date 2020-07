Putin podpisal odlok o spremembi ustave

Ruski volivci so po pričakovanjih z več kot dvotretjinsko večino (77,92 odstotka) podprli predlagane ustavne spremembe. "Državljani Rusije so se odločili in v skladu s to odločitvijo sem podpisal odlok, da se uradno objavi ustavo z dopolnili," je danes povedal Putin.

Spremembo ustave je Putin sicer predlagal že januarja, nato pa sta predloge oba domova podprla po hitrem postopku. Putin je vztrajal, da se o zadevi opredeli tudi ljudstvo, kar spremembi ustave daje legitimnost. Sedeminšestdesetletnik Rusijo kot predsednik ali premier sicer vodi že dve desetletji in je po Stalinu ruski voditelj z najdaljšim stažem, poroča STA.