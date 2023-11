Primer Gino Mäder zaprt brez kazenskih ovadb

Gino Mäder, član ekipe Bahrain Victorious, se je ponesrečil 15. junija na etapi med Fieschem in La Punto. Padel je v ostrem zavoju po spustu s prelaza Albula, zgrmel v prepad in pristal v vodi. Zdravniki so le nekaj minut zatem prispeli na kraj nesreče in ga začeli oživljati, nato pa s helikopterjem prepeljali v bolnišnico v Churu, tam je dan pozneje umrl.

Švicarsko tožilstvo je zdaj sporočilo, da so primer zaprli in da ne bo kazenske ovadbe ne proti prirediteljem dirke ne proti ameriškemu kolesarju Magnusu Sheffieldu, ki je padel na istem mestu. Odločitev sicer še ni pravnomočna, dodaja dpa.

V preiskavi so med drugim preiskali Mäderjevo kolo, izvedli obdukcijo preminulega kolesarja in zaslišali več oseb, povezanih z dogodkom. Na tožilstvu dejstva, da ovinek, kjer je padel švicarski kolesar, ni bil označen kot nevaren, niso ocenili za spornega, še dodaja dpa.

