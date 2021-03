Posledice zapore Sueškega prekopa se bodo čutile še več mesecev

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Potem ko je promet čez Sueški prekop zaradi nasedle ladje 25. marca obstal, se je v petih dneh na obeh straneh prekopa nabralo kar 367 ladij. Zamude v pristaniščih bodo tako kljub temu, da je v ponedeljek promet čez prekop spet stekel, velike, poroča STA.

"Ker večji pomorski prevozniki ocenjujejo, da bo za vsak dan, ko je bil promet skozi kanal zaustavljen, trajalo vsaj dva dni, da se zamude nadoknadijo, lahko pričakujemo večje zamude v prometu še nekaj tednov po sprostitvi prometa skozi kanal. Več prevoznikov se je tudi odločilo, da svoje ladje preusmerijo okoli Afrike, kar bo poti dodalo tudi do dva tedna. Tako bo prišlo do zamikov prihodov ladij v namembna pristanišča, kar bo povzročalo težave v pristaniščih v naslednjih tednih," je poudarila Tina Cvahte Osjteršek s fakultete za logistiko mariborske univerze.

V prihodnjih dneh vpliv tudi v Luki Koper

Trenutno sicer teh posledic še ni čutiti, dodaja Cvahte Ojsterškova. Da je temu tako, so v ponedeljek povedali tudi v Luki Koper, kjer posledic zapore Sueškega prekopa še ne čutijo, jih je pa pričakovati v prihodnjih dneh.

Igor Jakomin s fakultete je medtem dejal, da v koprsko pristanišče preko Sueškega prekopa po pravilu prihajata dve kontejnerski ladji iz Azije in lahko se zgodi, da bosta v pristanišče prišli hkrati. "Kapacitete, ki jih ima koprsko pristanišče, pa dveh tako velikih ladij ne more raztovoriti hkrati, saj imajo omejene terminalske kapacitete in omejene vlakovne kapacitete zaradi železniške infrastrukture," je ponazoril za STA.

Opozoril je, da se torej lahko prav hitro zgodi, da se bodo kontejnerji nakopičili in če potem pride še nova ladja, ki je že v plovbi iz Daljnega Vzhoda, bo trajalo kar nekaj časa, da bo tok poslovanja postal spet normalen, sinhroniziran in brez zastojev. "Učinki se bodo multiplicirali in jih bomo v oskrbovalni verigi čutili še mesece," poudarja Jakomin.

Foto: STA

Se bodo dvignile cene?

Lahko pride tudi do tega, da se bodo stroški pošiljanja blaga zvišali. "Plovila, ki potujejo iz Singapurja v Rotterdam prek Rta dobrega upanja, so se za celotno potovanje soočila z dodatnimi stroški v višini 400 tisoč dolarjev na plovilo," ocenjuje Darja Topolšek s fakultete.

Na fakulteti za logistiko izpostavljajo še stroške obratovanja ladje, ki mora več dni čakati na prehod preko Sueza, saj kljub čakanju nenehno ustvarja stroške. Ti so po Jakominovih besedah lahko od deset tisoč dolarjev na dan za majhne ladje do več kot 100 tisoč dolarjev dnevno. "Takšna ladja, kot je nasedla v Suezu, ima strošek med 100 tisoč in 120 tisoč dolarjev dnevno," poudarja.

Ob vsem tem je po navedbah Cvahte Ojsterškove dodatna težava že siceršnja neuravnoteženost dostopnosti praznih kontejnerjev, saj je ti ne vračajo dovolj hitro, kar draži kontejnerski prevoz. Novi zastoji pri dobavi do končnih kupcev bodo verjetno cene še zvišali, ocenjuje.