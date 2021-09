Vabilo k prijavi: nagrada nemškega gospodarstva 2021

Nagrada nemškega gospodarstva je prvo bilateralno priznanje, s katerim nagrajujejo trajnostno naravnanost in družbeno odgovornost med podjetji v Sloveniji. Industrija 4.0 vključuje številne priložnosti in tveganja, zato si morajo podjetja, ki želijo biti uspešna v digitalni preobrazbi, prizadevati ne le za stroškovno učinkovitost, ampak tudi za družbeno in okoljsko odgovorno poslovno ravnanje.

Družbena odgovornost podjetij pomeni, da je treba načela družbene odgovornosti konkretno vključiti v strategijo podjetij, hkrati pa mora postati tudi temelj razvoja inovacij. Družbeno odgovorna podjetja pri izvajanju svoje strategije prav tako vključujejo tudi vse kompetentne in zainteresirane deležnike notranjega in zunanjega okolja, v katerem deluje podjetje.

Nagrajeno bo podjetje, ki spodbuja trajnostne poslovne strategije, ki ustvarjajo vrednost za podjetja in družbo

Slovensko-nemška gospodarska zbornica (AHK Slovenija) bo tudi letos podelila Nagrado nemškega gospodarstva v sodelovanju z naslednjimi partnerji: Veleposlaništvom Zvezne republike Nemčije v Sloveniji, IEDC – Poslovno šolo Bled in z inštitutom WISE za razvoj trajnostnega delovanja in etičnega poslovanja v rastočih gospodarstvih, ki ga je ustanovila IEDC – Poslovna šola Bled.

Strokovna komisija bo nagradila podjetje, ki v najbolj udejanja trajnostno paradigmo, ki združuje tehnološke možnosti ter družbene in okoljske potrebe. Podjetje, ki spodbuja trajnostne poslovne strategije, ki ustvarjajo vrednost za podjetja in družbo.

Strokovna komisija

Letošnjo strokovno komisijo sestavljajo naslednje osebnosti s področij gospodarstva, znanosti in politike:

Gertrud Rantzen , predsednica Slovensko-nemške gospodarske zbornice,

, predsednica Slovensko-nemške gospodarske zbornice, Eva-Ricarda Willems , namestnica veleposlanika Zvezne republike Nemčije v Sloveniji,

, namestnica veleposlanika Zvezne republike Nemčije v Sloveniji, prof. dr. Danica Purg , direktorica in dekanja IEDC-Poslovne šole Bled,

, direktorica in dekanja IEDC-Poslovne šole Bled, Simon Franko , direktor BASF Slovenija, d. o. o.; BASF Croatia, d. o. o.; BASF Srbija, d. o. o.,

, direktor BASF Slovenija, d. o. o.; BASF Croatia, d. o. o.; BASF Srbija, d. o. o., Christof Vollstedt , direktor Henkel Maribor, d. o. o.,

, direktor Henkel Maribor, d. o. o., Marko Lukić, direktor Lumar, d. o. o. (prejemnik Nagrade nemškega gospodarstva 2020)

Kdo so zmagovalci preteklih let?

V preteklih letih so se prestižne nagrade razveselila naslednja slovenska podjetja: (2020, Lumar IG, d. o. o.), (2019, Plastika Skaza, d. o. o.), (2018, Uzin Utz Slovenija, d. o. o.), (2017, Založba Rokus-Klett), (2016, odelo Slovenija, d. o. o.), (2015, Epilog, d. o. o.), (2014, Letrika, d. d.).

Podelitev nagrade nemškega gospodarstva 2020: Marko Lukić, direktor Lumar Ig, d. o. o., in Gertrud Rantzen, predsednica AHK Slovenija. Foto: AHK Slovenija