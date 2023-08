Hud udarec za navijače Dinama

Evropska nogometna zveza (Uefa) je izdala prepoved obiska tekem navijačem zagrebškega Dinama v evropskih klubskih tekmovanjih najmanj v tej sezoni. Ukrep sledi hudim navijaškim izgredom pred tekmo med Dinamom in AEK Atene v grški prestolnici, ki so se končali s smrtjo grškega navijača.

Dvoboj tretjega kroga kvalifikacij lige prvakov med hrvaškimi prvaki in atenskim klubom je zasenčilo dogajanje na ulicah grške prestolnice v noči s 7. na 8. avgust. Hudi spopadi so se končali s smrtjo 24-letnega Mikalisa Kacurisa, ki je bil v spopadih zaboden.

Sledila je prestavitev prve tekme v Atenah, ki bi morala biti 9. avgusta, in napoved ostrih ukrepov Uefe in grške vlade proti nogometnim huliganom.

Uefa je danes sporočila, da imajo zaradi dogajanja v Atenah vsi navijači Dinama prepoved vstopa na gostovanja njihovega kluba v evropskih klubskih tekmovanjih. Prepoved velja vsaj za to sezono.

Krovna zveza je ob tem pozvala vodstvo Dinama, Hrvaško nogometno zvezo ter politični vrh, da pripravijo načrt za izkoreninjenje nasilja v nogometu. "Uefa pričakuje poročilo kluba o ukrepih, ki jih namerava sprejeti za odpravo tega resnega problema," je zapisala organizacija, ki jo vodi slovenski odvetnik Aleksander Čeferin.

Predsednik Uefe Aleksander Čeferin. Foto: Guliverimage

Ukrep Uefe sledi obsežni policijski preiskavi v Atenah, v katerih je bilo zaradi izgredov aretiranih na ducate ljudi, večinoma hrvaških državljanov. Poleg navijačev Dinama pa je v primeru umora 27-letnika osumljen tudi navijač mestnega tekmeca AEK, Panathinakosa, je včeraj poročala srbska tiskovna agencija Tanjug ob sklicevanju na grški portal protothema.gr.

Grška policija še vedno išče 12 Hrvatov

Kot piše grški portal, ki se sklicuje na zanesljive vire blizu policije, je pridržani moški vodil navijače zagrebškega Dinama do kraja spopada z navijači AEK. Grška policija medtem še vedno išče vsaj dvanajst Hrvatov, po podatkih grške televizije ERT pa je pričakovati še nove tiralice.

Kot je medtem poročala Hrvaška radiotelevizija, se bodo hrvaški premier Andrej Plenković ter ministra za zunanje zadeve in pravosodje Gordan Grlić Radman in Ivan Malenica v ponedeljek na povabilo grškega premierja Kiriakosa Micotakisa udeležili neformalne večerje. Ta je sicer namenjena razpravi o evropskih vprašanjih, pričakovati pa je, da bo ena od tem dvostranskega srečanja Plenkovića in Micotakisa tudi primer hrvaških huliganov.

Foto: Guliverimage

Hrvaški premier je nedavno po telefonu govoril z Micotakisom in zaprosil, da se priprtim navijačem Dinama zagotovi varnost v grških zaporih ter pravičen in učinkovit proces. Pred tem je ostro obsodil huliganstvo in navijaško nasilje, ki po njegovih besedah predstavlja zanikanje športa ter škodi hrvaškemu nogometu in ugledu Hrvaške.

