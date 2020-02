Za izobraževanje je vedno pravi čas!

V mladih letih, ko se sicer največ izobražujemo še niti ne vemo kaj želimo doseči in postati v življenju, zato je izobraževanje, ko imamo jasno začrtane cilje in izoblikovano osebnost, veliko bolj smiselno. Svet se spreminja in stalno razvija, hkrati pa ponuja vedno več priložnosti za osebni ter poslovni razvoj.

Izobraževanje odraslih je bilo še ne dolgo nazaj tabu. Zdaj pa smo končno prišli do točke, ko s ponosom povemo, da se še vedno izobražujemo. Začeli smo se zavedati pomena vseživljenjskega izobraževanja.

Izobraževanje odraslih

Izobraževanje odraslih je pravzaprav odlična izbira za izpopolnitev lastnih veščin in talentov tistih, ki v najstniških letih niso najbolje vedeli, kaj zares razveseljuje njihovo srce. Pozabiti moramo na nesmiselna prepričanja, da se v odraslih letih nismo več sposobni učiti, saj je sam Einstein rekel: “Once you stop learning, you start dying (Ko se nehaš učiti, začneš umirati).”

Ključno je, da se vsak dan naučimo nekaj novega, pa naj bo to vključevanje v določeno aktivnost ali pa celo vpis v šolo za odrasle. Želite karierno napredovati, doseči višjo stopnjo izobrazbe, zamenjati karierno pot? Vrata v nova znanja so vam na široko odprta.

Glavni namen izobraževanja odraslih

Osnovni namen izobraževanja odraslih je zagotoviti drugo priložnost tistim, ki so med odraščanjem izgubili dostop do učenja ali pa se v izobraževalne programe nismo vključili iz drugih osebnih razlogov. Stalno izobraževanje nam pomaga vzdrževati certifikate, izpolniti zahteve za zaposlitev ali preprosto ostati na tekočem z novostmi na določenem strokovnem področju. Izobražujemo se lahko tudi za samorazvoj, v športu ali socialnih veščinah. Glavni cilj izobraževanja pa je seveda odraslim omogočiti uresničitev osebnih želja, potreb, doseganje ciljev in doživljanje uspeha.

Izobraževanje – prednosti in koristi

Izobraževanje v obdobju med 25. in 50. letom ima številne koristi, od boljšega zdravja in osebnega počutja do večje socialne vključenosti. Nudi večje možnosti za iskanje nove ali boljše zaposlitve in spodbuja k dejavnemu državljanstvu. Posameznik, ki se izobražuje, dokazano postaja samozavestnejši in odločnejši. V vseh skupnostih, tudi državi in gospodarstvu, dejavneje sodeluje, upa si povedati svoje mnenje in tako pripomore k družbenemu napredku. Zato se krepi tudi osebnostno in hitreje doseže svoje cilje. Z vstopom v šolo se poveča njegova socialna mreža. Mnogi motivacijo za vključitev v izobraževalne programe najdejo v druženju s sošolci, vsi pa poudarjajo, da so med izobraževanjem sklenili mnoga nova prijateljstva.

