Postanite član zmagovalne ekipe

Na veliko stvari v življenju nimamo nikakršnega vpliva. Na srečo pa lahko veliko naredimo za to, da bomo uživali v delu in bo naša kariera sledila lahko sledila stvarem, ki jih resnično obožujemo. To pomeni, da bomo morali znati unovčiti vse svoje dobre lastnosti, znanja in veščine, da bomo iz poklica razvili uspešno kariero.

Po napovedih bo globalna proizvodnja avtomobilov še kar rasla, in sicer naj bi do leta 2023 rasla po 2,7-odstotni povprečni letni stopnji in v letu 2023 dosegla vrednost 1.367,6 milijarde evra. Cvetoči avtomobilski trg je dobra priložnost za vse, ki bi svojo ljubezen do avtomobilov radi unovčili.

Avtomehanik – poklic ali poklicanost?

Kdor ljubi avtomobile, ve, da je to ljubezen, ki zahteva celotnega človeka. Ni treba, da se vaša ljubezen do avtomobilov konča v vaši garaži. Dajte v drugo prestavo in svoji karieri privoščite turbo pospešek.

Za vse, ki jim stvari, kot so vplinjač, vžigalna naprava, ventili, kretniški mehanizem, zobnik, odmikalna gred, diferencial in podobne, niso samo neznana tujka, so se na stežaj odprla vrata v svet avtomobilske industrije.

Ali vam odkrivanje napak v vozilih predstavlja neizmeren izziv, ki ga radi rešujete? Potem ste prava oseba za delo avtomehanika v urejenem servisu vozil. Možnosti za zaposlitev v avtomobilski industriji je danes zares veliko.

Tudi za vse, ki jim brezhiben videz avtomobila veliko pomeni in jim ni žal nobene minute, ki jo preživijo med barvanjem in poliranjem vozila, je delo avtoličarja oziroma avtokleparja v dobro organiziranih delavnicah lahko še dodatna motivacija, da pokažejo vse svoje veščine in znanja.

Ali vas prijatelji radi pokličejo, ker ste natančni in spretni, se spoznate na hišna popravila, obvladate vzdrževanje vseh vrst, se znajde v nujnih situacijah, deluje hitro in učinkovito, rad dela v ekipi in zna tudi odlično koordinirati delo z zunanjimi izvajalci, ko gre za večje posege na objektih? Potem ste vi tisti skrbnik poslovnih prostorov, ki jih išče podjetje Kia Motors Slovenija.

Ste za korak naprej v svetu avtomobilizma?

Vsi, ki se med bleščečo kovino dobro počutijo in znajo svoje navdušenje nad jeklenimi konjički deliti z drugimi, se lahko veselijo nove priložnosti za zaposlitev.

Podjetje Kia Motors Slovenija zaradi uspešne prodaje vozil Kia in rastoče skupnosti zadovoljnih voznikov nenehno širi mrežo prodajno-servisnih salonov ter odpira vedno nova delovna mesta.

Kia trenutno na ljubljanskem delovnem mestu išče skrbnika poslovnih stavb ter avtoličarje in avtokleparje, poleg tega pa zaposlijo tudi dva avtomehanika, in sicer v Ljubljani in Mariboru.

Podjetje Kia lahko postane vaš delodajalec, ki si ga želite, ob čemer vam ponujajo izpopolnjevanje znanja, nagrajevanje za uspešnost in delo v uspešnem kolektivu.