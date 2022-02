Najširše karierne in zaposlitvene možnosti mladih

Devetošolci in maturanti že odštevajo dneve do vpisa v želeni izobraževalni program. Tisti, ki se še niso odločili, kam se bodo vpisali, se lahko udeležijo informativnih dni in preverijo izobraževalne programe, ki jih zanimajo. Informativni dnevi so odlična možnost za vse, ki izbirajo med različnimi programi, saj na tako lahko sami preverijo informacije, ki bi jih zanimale, ter primerjajo želene programe. Odločitev bo potem vsekakor lažja.

Odločitev o nadaljnjem izobraževanju je vsekakor ena pomembnejših v življenju, zato ni nič presenetljivega, če se ob tej odločitvi poraja vrsta vprašanj, na katera je težko najti odgovore. Zato je vsekakor zaželena udeležba na predstavitvah izobraževalnih programov v okviru informativnih dni, ki bodo letos potekali prek spleta, in sicer 11. in 12. februarja.

Za vpis v srednješolski program preverite spodaj programa, ki vas bosta opremila z vsem potrebnim znanjem in praktičnimi izkušnjami, da boste na trgu dela konkurenčni. V kolikor se vpisujete v višješolski program, pa kliknte tukaj.

Kako čim bolje izkoristiti informativne dni?

Najboljši način je vsekakor udeležba na informativnih dnevih, ki bodo letos potekali prek spleta. A kljub vsemu bodo lahko na predstavitvi posameznih programov bodoči dijaki dobili odgovore na morebitna vprašanja in dileme, ki se porajajo pred vpisom. Obenem bodo spoznali tudi učitelje in dijake ter začutili vzdušje na šoli, spoznali njihov način dela in pristop do dijakov. Vsekakor izkoristite to priložnost, da spoznate vizijo in način dela šole.

Po predstavitvi programov in vtisu, ki ga boste dobili, boste lažje vedeli, ali je to prava šola za vašega otroka.

Trg dela potrebuje tovrsten kader

Razvoj na področju tehnologije žičnih in brezžičnih komunikacij je v zadnjih letih skokovit. Trendi kažejo, da bodo v prihodnjih letih pametne in povezane naprave postopoma nadomestile staromodne oz. jih v določenih segmentih že nadomeščajo. Ko govorimo o pametnih napravah, hitro pomislimo na pametni telefon, a sem spada še vrsta drugih, ki jih vse pogosteje vključujemo v lastne domove. Način ogrevanja, urniki vklapljanja in izklapljanja luči, nadzorni sistemi, daljinsko upravljanje vrat – to je le nekaj možnosti, ki lastnikom domov omogočajo nadzor. Sistem pametne hiše lahko celo simulira prisotnost lastnika in na ta način odganja morebitne vlomilce, ko lastnik brezskrbno uživa na dopustu in svoj dom upravlja na daljavo prek internetnega omrežja.

Znanje o inštalacijah, modulih in opremi, ki je vgrajena v pametno hišo, ter znanje o možnostih povezav v internetno omrežje s prenosom informacij k uporabniku bodo dijaki pridobili v okviru štiriletnega srednješolskega programa tehnik elektronskih komunikacij, ki se izvaja na ŠC PET. Izobraževalni program sledi in se sproti prilagaja potrebam trga dela. Dijaki bodo spoznali tako klasične kot pametne inštalacije ter delovanje internetnega omrežja in njegovih možnosti. Prav tako spoznajo različne načine povezovanja v internetno omrežje, od povezav prek optičnega omrežja do povezav prek različnih generacij mobilnih komunikacijskih omrežij, ko sta na primer LTE in 5G. Velik poudarek je na internetu stvari (IoT), ki omogoča vpogled v programiranje najrazličnejših sodobnih naprav.

Glede na tehnološke trende in razvoj je jasno, da trg dela potrebuje tehnike elektronskih komunikacij. V sklopu informativnih dni, ki bodo potekali na daljavo, obiščite ŠC PET. Konec koncev so elektronske komunikacije tiste, ki v teh posebnih časih omogočajo tudi izvedbo informativnih dni. URNIK INFORMATIVNIH DNI Predstavitev programa tehnik elektronskih komunikacij in ekonomski tehnik Petek, 11. 2. 2022 9.00–9.40: Pozdrav predstavnikov ŠC PET

9.40–10.20: Naj dobre komunikacije polepšajo vaš vsakdan

9.40–10.20: Uredi svoj družinski proračun – Easy home finance, Nemščina na hitro

10.20–10.50: 3D-tisk

10.20–10.50: Dišeči izdelki in njihova promocija – predstavitev učnih podjetij, CANVA – oblikovanje vabil, plakatov in objav za družbena omrežja

10.50–11.20: Šport in šola z roko v roki

12.00–13.00: Predstavitev nogometnih oddelkov NZS

15.00–16.00: Sledite nam v prihodnost! Pogovorna izkušnja s sedanjimi in nekdanjimi dijaki.

16.00–16.30: Postani podjetnik! Stroka in podjetništvo.

16.00–16.30: Ko dijaki rešujejo realen problem podjetja!, EKOšola – reciklirana kuharija, izmenjevalnica …

16.30–17.00: Šport in šola z roko v roki Sobota, 12. 2. 2022 9.00–9.40: Pozdrav predstavnikov ŠC PET

9.40–10.10: Arduino in simulacije – učenje in igra z roko v roki

9.40–10.10: Nemščina na hitro, Svet bančništva in zavarovalništva, EKOšola – reciklirana kuharija, izmenjevalnica …

10.10–10.40: Šport in šola z roko v roki

Sodoben poklic z visoko dodano vrednostjo

V zadnjih letih ponovno narašča zanimanje mladih za izobraževalni program ekonomski tehnik. Podjetja zaposlujejo kandidate s tovrstnimi znanji, ki hkrati poznajo napredna programska orodja za lažje delo in izboljšanje produktivnosti podjetja. Dijaki programa ekonomski tehnik na ŠC PET so pri pouku udeleženi v praktičnem usposabljanju v najbolj razširjenem poslovno-informacijskem sistemu na svetu, imenovanem SAP ERP. Na konkretnem primeru globalnega podjetja pridobijo obsežna znanja in veščine uporabe, ki jih delodajalci potrebujejo, pričakujejo in visoko cenijo. V okviru programa ekonomski tehnik bodo dijaki pridobili tudi znanja iz sodobnega digitalnega marketinga, programiranja z različnimi programskimi jeziki, predvsem pa bodo razvijali veščine, ki jih potrebujejo pri svojem delu in za uspeh podjetja.

Dijaki lahko znanja, pridobljena v šoli, plemenitijo skupaj z zunanjimi mentorji, podjetniki in partnerji iz poslovnega sveta na področju razvoja kompetenc podjetnosti. Aktivno so vključeni v razvoj inovativnih poslovnih idej, načrtujejo delo in izvajajo projektne aktivnosti, raziskujejo trg, izdelujejo prototipe izdelkov, se preizkusijo v trženjskih aktivnostih in prodaji, pridobijo finančna znanja in znajo razpolagati z razpoložljivimi sredstvi. S tem jih na ŠC PET pripravljajo na samostojno prihodnost, kritično razmišljanje, timsko naravnanost k delu in usmerjenost h kontinuiranemu iskanju boljših trajnostnih rešitev.

Po uspešno končanem srednješolskem izobraževanju je mogoče nadaljevanje šolanja na Višji strokovni šoli na ŠC PET ali kateri drugi izbrani fakulteti za visoko izobrazbo s področja različnih ekonomskih smeri.

Pridružite se INFORMATIVNIMA DNEVOMA, ki bosta letos potekala prek spleta, v petek, 11. 2. 2022, in soboto, 12. 2. 2022. Izvedeli boste tudi vse potrebne informacije za vpis.

Šola in šport z roko v roki

Dijaki športniki se lahko izobražujejo po prilagojenem modelu izobraževanja z individualnim učnim pristopom, ki jim omogoča tako osebno rast kot napredek. Tako jim je omogočeno nadaljevanje športne kariere, obenem pa pridobivajo vsa strokovna znanja, da gradijo tudi poklicno kariero.



Nadaljevanje šolanja na mednarodno primerljivi višji šoli

Po uspešno končanem srednješolskem izobraževanju je mogoče nadaljevanje šolanja na Višji strokovni šoli na ŠC PET. Višja šola je prepoznana po edinstvenih izobraževalnih programih in kakovostnem strokovnem študiju rednih in izrednih študentov.

Ponujajo dva višješolska študijska programa:

ekonomist , pri katerem izbirate med študijskimi smermi poslovna logistika, bančništvo, zavarovalništvo, ter

, pri katerem izbirate med študijskimi smermi poslovna logistika, bančništvo, zavarovalništvo, ter telekomunikacije, pri katerem se lahko usmerite v študijske smeri multimedijski sistemi, elektronska komunikacijska omrežja in naprave, trženje in prodaja.

Višja šola v programa vključuje aktualne vsebine, ki se odražajo v razvoju in potrebah trga, in sodeluje s številnimi strokovnjaki s področja gospodarstva. Pridobili boste uporabna znanja in praktične rešitve, s katerimi boste kakovostno delovali v dinamičnem in inovativnem delovnem okolju.