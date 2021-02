"Bistvo certifikata ni kitenje z nazivom, ampak naša zaveza zaposlenim"

Oglasno sporočilo

Kot pojasnjuje Vesna Vodopivec, direktorica Upravljanja s kadri in razvoja organizacije v NLB, so postopki certificiranja, kakršno je Top Employerjevo, za banko na nek način pozitivna prisila, ki jo spodbuja k nenehnemu prepoznavanju vrzeli, nadgradnji kadrovskih praks in postopkov ter iskanju odličnosti. "Bistvo certifikata ni kitenje z nazivom, ampak primerjalna analiza razvitosti kadrovske funkcije s podjetji po svetu. To ni torej pokal, ki ga postavimo na polico, da se na njem nato nabira prah, ampak dokaz visoke ravni razvitosti naših kadrovskih procesov, orodij in ponudbe ter naša zaveza obstoječim in novozaposlenim, da jim nudimo izjemno in izzivov polno delovno okolje ter priložnosti za rast in uspeh," pravi.

V preteklih letih so se pri nadgradnji svojih kadrovskih praks v NLB osredotočili na področja razvoja zaposlenih in izobraževanja, upravljanja s talenti in dela z novozaposlenimi, mentorstva in coachinga, nadgradili pa so tudi kadrovski IT sistem ipd. Lani pa so se tudi zaradi epidemije covid-19 osredotočili predvsem na področje usklajevanje poslovnega in družinskega življenja ter osebnega razvoja zaposlenih ipd., predvsem pa na organizacijo dela, tako da so v času zaostrenih zdravstvenih okoliščin zaposlenim zagotovili varno delovno okolje – torej tistim, ki jim delovni proces to omogoča, delo od doma, ostalim pa ustrezne preventivne zdravstvene ukrepe in opremo oziroma umik iz delovnega procesa, če sodijo v ogroženo skupino.

Vesna Vodopivec, direktorica Upravljanja s kadri in razvoja organizacije v NLB Foto: Iztok Lazar

Aktivnosti, ki se jim bodo posvetili v prihodnje, pa so prav tako že v teku, dodaja sogovornica. V podporo in kot del nove poslovne strategije NLB Skupine tako že potekajo projekti na področjih spremembe kulture organizacije in učinkovitosti procesov, in sicer ne le v NLB, ampak na ravni cele NLB Skupine, ki deluje na kar šestih trgih Jugovzhodne Evrope. "Ena ključnih nalog bo tudi uvedba možnosti dela od doma v 'normalnih' okoliščinah, torej ne zaradi epidemije. Pravkar na primer poteka tudi nadgradnja možnosti izobraževanja s pomočjo zunanjega mednarodnega ponudnika, ki ponuja več kot 4.000 različnih vrst on-line usposabljanj, kar bo omogočeno vsem zaposlenim in ne nujno samo v povezavi z izzivi pri njihovem delu. Torej, odpiramo vrata v "veliko skladišče" znanja in veščin, zaposleni pa morajo le vstopiti skoznje," še pove.

Certifikat Top Employer sicer ni edini, ki ga podjetja lahko pridobijo kot potrditev odličnosti svojih kadrovskih praks, iskalcem zaposlitve pa je lahko v pomoč pri izbiri zaposlovalca. Eden od njih je tudi certifikat Družini prijazno podjetje, ki ga zaposleni v NLB prav tako poznajo in s koristjo uporabljajo že vrsto let. Ta jim namreč omogoča vrsto ukrepov, katerih cilj je izboljšanje kakovosti delovnega okolja za boljše usklajevanje poklicnega in družinskega življenja, od dodatnih prostih dni zaradi starševskih obveznosti do takšnih, ki izboljšujejo zdravje zaposlenih. V banki tudi ves čas uvajajo nove ukrepe, na primer možnost rednega dela od doma (torej ne zaradi epidemije), NLB družinski dan ali pa, najnovejšega, solidarnostno pomoč za zaposlene v primeru daljše bolniške odsotnosti. Kot pojasnjuje Vesna Vodopivec, je bistveno, da pri certifikatu Družini prijazno podjetje izhajajo iz želja zaposlenih, ki jim je treba prisluhniti in se jim čim bolj približati, medtem ko je Top Employer mednarodni certifikat, ki preverja elemente kadrovske funkcije.

Foto: Getty Images

Priznanja pa niso vse, kar privlači zaposlene, opažajo v NLB. Poleg "običajnih" dejavnikov, kot so pogoji dela in prejemki, zaposleni in iskalci zaposlitve vse bolj cenijo tudi širšo sliko, torej trdna stališča in vrednote podjetja − za kaj se neko podjetje zavzema, k čemu stremi. "NLB je denimo v preteklem letu pristopil k načelom OZN za odgovorno bančništvo, kar pomeni, da pri vseh svojih aktivnostih razmišlja trajnostno in jo vpleta v vse svoje delovanje – storitve, vsakodnevno poslovanje in odločitve. Temu namenjamo vse več pozornosti, saj je to po eni strani naša želja, po drugi strani pa naša odgovornost kot sistemske institucije. Še pred šestimi leti morda nismo bili banka, ki bi jo zaposleni prepoznavali kot podjetje, ki omogoča tako zanimivo delo in osebni razvoj, kot ga. A tako NLB kot Skupina sta prepotovala zanimivo pot, in danes smo prepoznani kot nekdo z vizijo, pogumom na poti rasti in uspeha," še dodaja direktorica Upravljanja s kadri in razvoja organizacije v NLB.

