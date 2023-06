V bloku naenkrat več stanovanj, problem s parkirišči pa je od vseh!

Kako pravno rešiti problem parkiranja v večstanovanjski stavbi, ki ima po novem 14 posameznih enot in samo 12 parkirnih prostorov na dvorišču? V zemljiško knjigo smo etažni lastniki vpisani z idealnimi deleži. Problem je nastal, ker sta dva od dvanajstih lastnikov prodala svoji podstrešni sobi,( tako smo dobili 14 enot ) novi lastniki podstrešnih sob pa sedaj prav tako parkirajo na dvorišču, kjer pa je samo 12 parkirnih mest. Deleži glede na parcelo, kjer parkiramo, so za 12 stanovanj od 8- do 10-odstotni, medtem ko sta deleža za podstrešni sobi 0,95 odstotka in dva odstotka. Upravnik stavbe nas je seznanil, da kdor prej pride, prej melje, torej parkira. Kaj svetujete?

Erna S.