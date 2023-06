Imam težave s sosedo, ki kot dovoz do svoje hiše uporablja moje dvorišče. Tja prihaja več vozil, tudi različni gostje, pa čeprav ima soseda dostop po drugi strani. A so si ga ogradili zaradi psov, poleg tega je dostop čez moje dvorišče lažji. To me moti in na to sem sosedo že opozoril, a ta opozoril ne upošteva. Kaj lahko naredim? Pa še eno vprašanje. Na območju se načrtuje vgradnja električnega voda v zemljo. Ali lahko zavrnem vgradnjo na svojem dvorišču, ker imajo na volje tudi druge možnosti?

Marjan J.