Sosed je zasadil živo mejo. Nato pa bi rad, da jo obrezujejo kar sosedje?

Sosed je po meji zasadil živo mejo in postavil ograjo. Vse je naredil brez našega soglasja. Zdaj živa meja že raste na našo parcelo. Ali lahko sosed zahteva, da živo mejo na naši parceli porežemo mi in odpadke pospravimo mi? Ali mu lahko odpadke vržemo na njegovo parcelo? Glede na to, da smo v letih, nam to predstavlja veliko breme. Kaj storiti?

Irena V.