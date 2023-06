Sosed je spodkopal parcelo. Nato so sledile težave.

Imam terasasto urejeno parcelo. Sosed je svojo pred leti urejal, a je spodkopal na meji in posegel tudi v mojo. Za to ni imel dovoljenja. Sedaj se moja parcela pogreza, na njej stoji tudi manjša baraka, ki zaradi posedanja razpada. Sosed, ki je to naredil, pa je parcelo prodal. Na koga se lahko obrnem, da bi se zadeva sanirala? Kaj lahko naredim?

Pravnik na dlani odgovarja:

Prvi korak je prijava na inšpektorat za okolje in prostor. V prijavi je treba navesti vse okoliščine in dejansko stanje zadeve. Inšpektorat bo potem uvedel postopek proti sedanjemu lastniku parcele glede posegov v parcelo in s tem posegom v okolje in prostor. Taki postopki so dolgotrajni.

Sosedsko pravo ureja in opredeljuje stvarnopravni zakonik (SPZ). Vsekakor sosed ne sme poglabljati ali izvajati posegov tako, da bi vaša nepremičnina izgubila trdnost, stabilnost ali oporo.

V vašem vprašanju niste navedli, kdaj je bil poseg v prostor opravljen oziroma koliko časa je minilo od takrat, ko je bivši lastnik urejal svojo parcelo in spodkopal vašo, ki se zdaj pogreza. Če je od posega v parcelo preteklo že več kot deset let, so namreč vaši zahtevki iz naslova morebitne materialne škode zastarali in jih ne morete več uveljavljati.

Vsekakor pa se morate obrniti na trenutnega lastnika parcele in od njega zahtevati odpravo posledic pogrezanja vaše parcele. Vaš sogovornik je namreč trenutni lastnik parcele.

Zoper trenutnega lastnika sosednje parcele lahko vložite tožbo, a bo nastal problem, če je poseg starejši od desetih let. V primeru ugovora zaradi zastaranja boste namreč, žal, tožbo izgubili.