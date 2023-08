Skrbela je za starše, brat pa ji zdaj grozi

Pozdravljeni, od leta 2003 sem bila pooblaščena na bančnih računih očeta in mame. Oče je že pokojni. Brat pa je dementno mamo pripeljal na banko in jo zlorabil, da je pooblastilo dala njemu, pooblastilo meni pa prekinila. Zdaj mi brat grozi, da mu bom morala v dednem postopku po smrti mame vrniti vsa sredstva, ki sem jih skozi leta dvigovala v imenu očeta in mame in jima jih prinašala kot gotovino v roke, da sta potem z denarjem razpolagala po svoje. Res so ob dvigih moji podpisi, a denar sem vestno izročala staršem v roke. Kako se lahko ubranim bratovih groženj?

Brigita S.