Sinu so v šoli odvzeli telefon. Mati pa ga ne more prevzeti nazaj ... #pravni nasvet

Prosim za nasvet glede pravne podlage za odvzem telefona v osnovni šoli. Sinu so odvzeli telefon pri pouku. Iz šolske svetovalne službe so me klicali, da moram osebno po telefon, in sicer lahko pridem v tajništvo šole do 15. ure. Za to bi si morala vzeti dopust v službi še isti dan, kar je bilo neizvedljivo. Naslednje jutro sem klicala svetovalno delavko. Po telefonu mi je rekla, da moram po njihovem pravilniku kot starš osebno po telefon, da lahko pridem tudi kakšen drug dan in da je moj sin lahko tudi par dni brez telefona. Sprašujem, če ima šola res pravno podlago za odvzem telefona in njegovo pridržanje? Inga M.