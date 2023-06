Razporeditev na drugo delovno mesto lahko prinese tudi nižjo plačo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ali mi lahko delodajalec pri 58 letih starosti in 38 letih delovne dobe zniža plačni količnik pri razporeditvi na drugo delovno mesto? Vsa leta sem zaposlen pri istem podjetju. Želim sicer prekiniti štiriizmensko delo, posledično pa so mi ponudili dvoizmensko delo, a z nižjim plačnim količnikom.

Pravnik na dlani odgovarja:

Iz vašega vprašanja izhaja, da ste v bistvu vi prosili za spremembo delovnega mesta, ki namesto štiriizmenskega dela zahteva le dvoizmensko delo.

Če se spreminja delovno mesto, je po zakonu o delovnih razmerjih (ZDR) nujna sklenitev nove pogodbe o zaposlitvi.

Za spremembo delovnega mesta potrebujete soglasje z obeh strani, torej vaše in delodajalčevo.

Starost za spremembo delovnega mesta ni pomembna. Delavec, ki ima dopolnjenih 58 let starosti, je sicer zaščitena kategorija, in sicer v smislu odpovedi pogodbe o zaposlitvi (114. člen ZDR). V vašem primeru pa gre za spremembo delovnega mesta, in ne za odpoved delovnega razmerja.

Določilo 1. odstavka 114. člena ZDR sicer navaja, da delodajalec ne sme delavcu, ki:

je dopolnil starost 58 let ali

mu do izpolnitve pogojev za starostno upokojitev manjka do pet let pokojninske dobe,

brez njegovega soglasja odpovedati pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga, dokler delavec ne izpolni pogojev za pridobitev pravice do starostne pokojnine.

Po našem mnenju sprememba delovnega mesta lahko pomeni tudi spremembo plačnega razreda in je verjetno plačni količnik prilagojen lažjim delovnim pogojem. Gre za spremembo s štiri- na dvoizmensko delo. Seveda pa vam kot delavcu z dolgim stažem pripadajo vsi dodatki na delovno dobo, dodaten dopust ali druge ugodnosti, ki izhajajo iz vaše delovne dobe in vaše starosti.

Drugače bi bilo, če bi do spremembe delovnega mesta prišlo na zahtevo delodajalca bodisi zaradi povečanih potreb na drugem delovnem mestu bodisi nadomeščanja drugega delavca ali česa podobnega. V takem primeru pa ima delavec, ki začasno opravlja drugo ustrezno delo, pravico do plače, kot da bi opravljal svoje delo, oziroma do višje plače, če je za tako delovno mesto predpisana.