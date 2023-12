Premoženje želi zapustiti nečaku. Je dovolj oporoka?

Zanima me dedovanje. Nimam otrok, imam pa nečaka po sestri. Želim, da po meni deduje on. Kaj moram narediti? Je dovolj oporoka? Breda C.

Pravnik na dlani odgovarja:

Iz vašega vprašanja izhaja, da boste premoženje namenila nečaku, torej ste njegova teta. Zakon o dedovanju nečaka ne določa kot nujnega dediča. Nečak lahko po teti brez otrok deduje le v primeru, če je tetina oporoka določen del zapuščine izrecno namenila njemu.

V vprašanju niste napisali, ali imate moža oziroma izvenzakonskega partnerja. Na dedovanje po teti brez otrok namreč vpliva kar nekaj dejavnikov, in sicer je dedovanje odvisno predvsem od tega, ali imate partnerja oziroma ali so vaši starši še živi. Prav tako po zakonu po vas dedujejo tudi bratje in sestre, če jih imate.

Po zakonu o dedovanju bo nečak dedoval le, če teta ni imela zakonca ali zunajzakonskega partnerja. V takem primeru bo premoženje prešlo na starše pokojne tete. Če je eden od staršev že umrl pred tetino smrtjo, bo njegov ali njen delež dedoval tetin morebitni brat ali sestra. Če sta tetina brat ali sestra že umrla, dedujejo otroci tetinega brata ali sestre, torej nečaki.

Napisali ste, da želite, da po vas deduje nečak. V takem primeru morate napisati oporoko , v kateri boste izrecno izrazili vašo voljo, da je edini dedič nečak. Z oporoko lahko oporočitelj razpolaga z vsem svojim premoženjem, vendar z omejitvami. Svoboda oporoke je omejena z pravicami dedičev do nujnih deležev.

V vašem primeru bi bili nujni dediči vaši starši (mati in oče). Dedi in babice ter bratje in sestre so nujni dediči samo v primeru, če so trajno nezmožni za delo in nimajo potrebnih sredstev za življenje.

Oporok je več vrst in sicer lastnoročna oporoka, ki je veljavna, če je napisana lastnoročno in podpisana. Potem je možna pisana oporoka, ki jo je napisal kdo drug ali je napisana preko računalnika. Takšna oporoka je veljavna, če jo lastnoročno podpiše oporočitelj in jo podpišeta tudi 2 priči. Notarska oporoka se sklene v notarskem zapisu in pri tej sta ravno tako potrebni 2 priči.

To so glavne oblike oporok.