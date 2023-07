Po nakupu sta ugotovila, da je prodajalec prevrtel kilometre. Kaj lahko storita?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V začetku junija sem preko oglasa kupila vozilo od fizične osebe. Po telefonu mi je zagotovil, da je avto v dobrem stanju, da ga ima dve leti in da ima 330 tisoč prevoženih kilometrov. Z možem sva mu verjela, na videz nama je bil avto všeč. Vprašala sva ga, ali ima kakršnekoli napake, a je zagotovil, da je avto v redu. Po treh dneh je mož ugotovil, da manjka hladilna tekočina, ki očitno nekje pušča. Nato sva na avtu našla nalepko od servisa, ko so menjali zobati jermen, na kateri je pisalo, da je imel avto že leta 2019 345 tisoč prevoženih kilometrov. Prodajalec se nama na telefon ne javlja več. Kaj lahko narediva? Sva uboga upokojenca, ki sva komaj skupaj spraskala nekaj denarja za avto, s katerim pa se zdaj ne upava voziti.

Pravnik na dlani odgovarja:

Spoštovani, vsekakor ste po zakonu o varstvu potrošnikov upravičeni do reklamacije nakupa.

Glede na lažno informacijo o prevoženih kilometrih ter t. i. skriti napaki - puščanje hladilne tekočine imate več možnosti.

25. januarja 2023 je pričel veljati nov Zakon o potrošnikih. Potrošnik lahko stvarno napako uveljavlja pri nakupu katerega koli izdelka, če izdelek ne deluje. Pomembno je, da potrošnik reklamacijo vloži v roku dveh mesecev po odkritju napake in v zakonsko določenem roku po dobavi.

Če izdelek nima lastnosti, ki bi jih moral imeti, so skrajni roki za reklamacijo odvisni od dneva sklenitve prodajne pogodbe in sicer:

- eno leto za izdelke, kupljene do 25. januarja 2023 oziroma

- dve leti letih za izdelke, kupljene od 26. januarja 2023 dalje.

Po preteku navedenih rokov grajanje stvarnih napak ni več možno.

V vašem primeru je kljub temu, da je prepis opravljen, možno razdreti prodajno pogodbo. V primeru, da prodajalca ne najdete oziroma se vam ne javlja več, kot ste napisali, pa je edina pot kazenska ovadba zaradi goljufije, saj je prodajalec nedvomno vedel za število prevoženih kilometrov. Goljufija je kaznivo dejanje po Kazenskem zakoniku (KZ-1), podrobneje pa to opredeljuje 211. člen:

Kdor, zato da bi sebi ali komu drugemu pridobil protipravno premoženjsko korist, spravi koga z lažnivim prikazovanjem ali prikrivanjem dejanskih okoliščin v zmoto ali ga pusti v zmoti in ga s tem zapelje, da ta v škodo svojega ali tujega premoženja kaj stori ali opusti, se kaznuje z zaporom do treh let.

Kupec ima tako v roku dveh let od obvestila o napaki, pravico od prodajalca zahtevati, da: