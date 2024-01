Po 20 letih konec skupnega življenja. Lahko dobi hišo v celoti? #pravni nasvet

Pravnik na dlani odgovarja:

Najprej naj zapišem definicijo zunajzakonske zveze – to je dalj časa trajajoča življenjska skupnost dveh oseb, ki nista sklenili zakonske zveze, in je v celoti izenačena z zakonsko zvezo.

Po družinskem zakoniku v skupno premoženje zakoncev (ali zunajzakonskih partnerjev) spadajo vse premoženjske pravice, ki so bile pridobljene z delom ali odplačne med trajanjem zakonske zveze ali zunajzakonske zveze. V skupno premoženje zakoncev spada tudi premoženje, ki je pridobljeno na podlagi in s pomočjo skupnega premoženja oziroma iz premoženja, ki iz njega izhaja.

Družinski zakonik to ureja v 71. členu – razdelitev skupnega premoženja . Prvi odstavek tega člena pravi, da se skupno premoženje zakoncev razdeli, če njuna zakonska zveza preneha. Med trajanjem zakonske zveze se skupno premoženje razdeli na podlagi sporazuma ali na predlog enega od zakoncev.

Skupno premoženje zakoncev pripada zakoncema skupaj. Posamezni deleži vsakega od njiju na skupnem premoženju tako niso določeni. Na stvareh iz skupnega premoženja imata zakonca skupno lastnino. O višini deležev na skupnem premoženju se zakonca lahko dogovorita ali pa na zahtevo enega od njiju o tem odloči sodišče.

Načeloma se šteje, da sta deleža obeh na skupnem premoženju enaka. Neznatna razlika v prispevkih posameznega zakonca k skupnemu premoženju se ne upošteva. Možno je, da en partner veliko več zasluži, drugi partner pa skrbi za družino, dom in otroke. V takih primerih je pravna domneva enakih deležev.

Sedaj pa nazaj k vašemu vprašanju. Vsekakor lahko nepremičnino razdelite, in sicer je to najbolje s sporazumom. Niste povedali, ali imate z partnerjem tudi otroke, ampak bomo domnevali, da jih imate. Predlagamo vam, da s partnerjem torej sklenete notarski sporazum, v katerem morate opredeliti in določiti, koliko premoženja dobi vsak od partnerjev ter kdo dobi v vzgojo in varstvo otroke. Kot rečeno, je tak sporazum mogoče skleniti le pri notarju.

Če sporazum ni mogoč, je druga pot edino tožba za razdelitev premoženja na pristojno sodišče.