Otroci sosedov se igrajo med avtomobili. Škoda pa staršev ne zanima ...

Sosedi uporabljajo skupno parkirišče kot igrišče za svoje otroke. Imamo namreč zaprto parkirišče, ki je namenjeno stanovalcem hiš, ki ga obkrožajo. Problemi so se pojavili, ko so otroci novih stanovalcev, sicer najemnikov, začeli voziti skiroje, poganjalčke in kolesa med avtomobili in seveda so se pojavile poškodbe na avtih. Poleg tega velikokrat mečejo žogo v avte, fasado, enkrat je celo eden od otrok udarjal z leseno desko po kombiju in se zabijal z vozičkom v avto. Starši otrok pa ne želijo prevzeti nobene odgovornosti, prav tako ne lastnica njihovega stanovanja. Kljub temu, da zavarovalnica lahko krije te praske in poškodbe, je to konstantna potrata časa, denarja in živcev. Policist pravi, da več kot zapisnika ne more narediti oz. malo prestrašiti starše. Otroci so vsi mlajši od desetih let. Kaj lahko sploh storimo? Imamo sicer tudi video dokaze za več poškodb med nastankom.

Maja K.