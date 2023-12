Otroci ne omogočajo dokupa let za upokojitev

Spoštovani, maja 2024 bom dopolnila 65 let. Imam samo 14 let in devet mesecev delovne dobe in bi rada dokupila še tri mesece, da dopolnim 15 let delovne dobe in sem s tem upravičena do minimalne pokojnine. Zanima me, ali se šteje v mojo delovno dobo tudi en otrok? Kako je s tem pri obračunu pokojnine in ali mi z rojstvom enega otroka že pripadajo ti trije meseci ali celo šest mesecev? Hvala vam za odgovor, Jurka Z.