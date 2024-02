Mi lahko mama z oporoko naloži obveznosti, ki jih nočem? #pravni nasvet

Mama je napisala oporoko, kjer deli svoje premoženje možu, meni, ki sem edinec, in vnukoma, mojima otrokoma, in sicer vsakemu daje po četrtino posestva. Meni pa določa še skrb in preživljanje očeta do smrti, čeprav živim 130 kilometrov stran. Ali je takšna delitev izvedljiva? Ali sem dolžan skrbeti za očeta kljub razdalji? Stanko K.

Pravnik na dlani odgovarja:

Pravila dedovanja določa zakon o dedovanju, in sicer poznamo zakonito dedovanje ter oporočno dedovanje. V vašem primeru gre za oporočno dedovanje, v katerem vaša mati oziroma babica vnukov vsakemu namenja enak delež. Glede na to, da je vaša mati še živa, dedovanje še ni uvedeno, ampak ste samo seznanjeni z oporoko. Vaša mati si lahko tudi premisli in naredi novo oporoko . Vedno velja zadnja oporoka.

Zakon o dedovanju v 11. členu določa prvi dedni red , v katerem so zakonec in otroci pokojnika. Ti dedujejo po enakih deležih v primerih zakonitega dedovanja. Vnuki ne spadajo v prvi dedni red, če so njihovi starši še živi. Ker ste vi kot njihov oče v prvem dednem redu, vam in očetu pripadata nujna deleža na njunem oporočnem volilu.

Zakon o dedovanju v 25. členu določa tudi nujne dediče, in sicer so to pokojnikovi potomci, njegovi posvojenci in njihovi potomci, njegovi starši in njegov zakonec. Po 26. členu zakona o dedovanju imajo nujni dediči pravico do dela zapuščine, s katerim zapustnik ne more razpolagati. Ta del zapuščine je nujni delež.

Na podlagi teh določil sta z očetom upravičena od vnukov oziroma vaših sinov zahtevati nujni delež . Seveda se temu lahko odpovesta in ga ne zahtevata, saj gre le za teoretično razlago in možnosti.

V oporoki je še določilo, da ste dolžni skrbeti za očeta in ga po potrebi preživljati. Skrb za starše določa družinski zakonik, in sicer so polnoletni otroci po svojih zmožnostih dolžni poskrbeti za starše in jih tudi preživljati. Taka skrb je dolga najdlje toliko časa, kot so starši dejansko preživljali otroka.

Kljub vsemu je to določilo bolj moralne narave, saj posebne sankcije niso predvidene. Otroci torej niso dolžni preživljati staršev, če sami nimajo dovolj za svoje preživetje. V vašem primeru sicer menimo, da je bilo poskrbljeno za preživetje in da ste v relativno dobrem premoženjskem stanju.

Glede skrbi za očeta vam zato svetujemo, da zaradi oddaljenosti morda uredite, da mu je na razpolago nekdo od sosedov ali bližnjih za morebitna nujna opravila, kot so trgovina ali obroki.