Ko otroci sosedov zganjajo prekomeren hrup

Zanima me, ali se lahko na kakšen način pritožim glede hrupa v stanovanjski hiši. Smo tri študentke in poleg nas se je preselila družina z dvema majhnima otrokoma. Otroci prekomerno kričijo, ropotajo, včasih tudi ponoči. Včasih se sliši, kot da tolčejo po stenah. Zelo je moteče, saj se sploh ne moramo posvetiti učenju ali nasploh normalno preživljati čas. Kaj lahko storimo? Ana P.

Pravnik na dlani odgovarja:

Bistvo vašega vprašanja je jasno – hrup sosedov in motenje vašega mirnega uživanja stanovanja. Žal niste pojasnili, koliko stanovanj je v hiši in tudi ali so sosedi (ki so hrupni) najemniki ter ali ste najemnice tudi ve tri.

Če gre namreč za najemno razmerje, vam svetujemo, da se nemudoma obrnete na lastnika, ki naj uredi zmanjšanje hrupa v drugem stanovanju, bodisi da se obrne na lastnika (če gre za najemnike) bodisi neposredno na sosede.

Obstajajo splošna pravila, ki se jih morajo držati tisti, ki stanovanje zasedajo, in to ne glede na to, ali gre za lastnike ali za najemnike.

Stanovanjski zakon v 13. členu (izvrševanje lastninske pravice) določa, da morajo vsi etažni lastniki (to velja tudi za najemnike) lastninsko pravico izvrševati na način, ki najmanj moti etažne lastnike drugih posameznih delov stavbe.

Podobno določa stvarnopravni zakonik (SPZ) od 73. člena naprej v poglavju o sosedskem pravu.

Omenjeni 73. člen SPZ ima naslov Prepoved medsosedskega vznemirjanja in določa, da morajo lastniki teh nepremičnin svojo lastninsko pravico izvrševati tako, da se medsebojno ne vznemirjajo in da si ne povzročajo škode. V nadaljevanju v 2. odstavku še določa, da se morajo pravice, ki omejujejo lastninsko pravico lastnika sosednje ali prostorsko povezane nepremičnine (sosednje nepremičnine), izvrševati pošteno v skladu s krajevnimi običaji in na način, ki najmanj obremenjuje lastnika nepremičnine.

Za primer prekomernega hrupa se uporablja tudi določila 75. člena SPZ, imenovana Prepovedana emisija. V tem členu zakon določa, da mora lastnik nepremičnine pri uporabi nepremičnine opuščati dejanja in odpravljati vzroke, ki izvirajo iz njegove nepremičnine in otežujejo uporabo drugih nepremičnin čez mero, ki je glede na naravo in namen nepremičnine ter glede na krajevne razmere običajna, ali povzročajo znatnejšo škodo (to je t. i. prepovedana emisija), ter da je brez posebnega pravnega naslova prepovedano tudi kakršnokoli motenje s posebnimi napravami.

Ustava pa določa tudi splošno pravilo, in sicer da je tudi izvrševanje lastninske pravice omejeno s pravicami vaših sosedov. To je v ustavi napisano v 3. odstavku 15. člena.

To so splošna pravila glede hrupa in omejitev. Naj se osredotočimo še neposredno na vaše vprašanje. Predlagamo vam, da se najprej s sosedi same pogovorite, jim razložite dejansko stanje in jih prosite, naj prenehajo povzročati prekomeren hrup. Če to ne bo mogoče, lahko poskusite poklicati policijo zaradi kršitev javnega reda in miru. Žal so taki ukrepi vseeno precej omejeni.