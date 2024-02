Garažo s sončno elektrarno so zgradili kar na tuji parceli. Kaj zdaj? #pravni nasvet

Sem lastnica parcele, ki ni gradbena, se pa lahko uporablja za vrt. A so si jo drugi prisvojili in na nekaj kvadratnih metrih te parcele zgradili garažo s sončno elektrarno. Kako je to mogoče? Parcele ne želim prodati. Želim jo nazaj v prvotnem stanju. Kam se naj obrnem? Za parcelo sem izvedela na zapuščini. Maja Z.

Pravnik na dlani odgovarja:

Iz vprašanja je razvidno, da ste parcelo podedovali in da ni zazidljiva. Žal niste navedli, kdaj je bila garaža s sončno elektrarno narejena in kolikšen del vaše parcele zaseda. To sta dva precej pomembna podatka in vam bomo zdaj lahko odgovorili le delno.

Ukrepanje je namreč mogoče glede na veljavnost zakonodaje, ki ureja predmetno področje. Če je bila garaža zgrajena pred letom 2003, veljajo določila tedanjega zakona o temeljnih lastninskopravnih razmerjih, če je bila zgrajena kasneje, pa določila stvarnopravnega zakonika.

Zakon o temeljnih lastninskopravnih razmerjih je v 25. členu (do leta 2003) določal naslednje:

Če je graditelj vedel, da gradi na tujem zemljišču, ali če tega ni vedel, pa se je lastnik temu takoj uprl, lahko lastnik zemljišča zahteva, naj mu pripade lastninska pravica na gradbenem objektu ali naj graditelj poruši gradbeni objekt in mu zemljišče vrne v prvotno stanje ali naj mu graditelj izplača prometno ceno zemljišča.

Stvarnopravni zakonik pa v 47. členu – Gradnja čez mejo nepremičnine – določa:

Če nekdo zgradi zgradbo, katere del sega na, nad ali pod tujo nepremičnino (graditelj), lahko lastnik nepremičnine ali graditelj predlaga, da sodišče v nepravdnem postopku odloči o ureditvi medsebojnih razmerij.

Sodišče lahko graditelju naloži, da poruši zgradbo in na nepremičnini vzpostavi prvotno stanje.

Če bi bile posledice vzpostavitve prvotnega stanja v očitnem nesorazmerju s škodo, ki jo je zaradi gradnje utrpel lastnik nepremičnine , lahko sodišče določi lastniku nepremičnine primerno odškodnino in s sklepom določi novo mejo med sosednjima nepremičninama.

Pri odločitvi iz prejšnjega odstavka sodišče upošteva vse okoliščine, zlasti pa upravičene interese udeležencev, vprašanje dobre vere graditelja in obnašanje lastnika nepremičnine, potem ko je izvedel za gradnjo.

Poleg navedenega je pomembno še dejstvo, ali je tisti, ki je garažo zgradil, mislil, da gradi na svoji zemlji. Če je to naredil v dobri veri, je mogoče tudi to, da je del vašega zemljišča priposestvoval.