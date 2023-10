Divjad povzroča škodo, v lovski družini pa se izmikajo odgovornosti

Lovski družini sem prijavil škodo v sadovnjaku, ki jo je povzročila divjad. Predstavnik je razmeroma hitro (v dveh tednih) opravil ogled. Škoda je bila očitna. Ocenjujem jo na nekaj sto evrov. Od ogleda je minilo že nekaj mesecev, vendar zapisnika o ogledu nisem dobil, niti kakšne odločbe. Urgence niso zalegle. Predsednik družine je bil sprva prijazen in je po telefonu obljubljal hiter odgovor, potem pa je utihnil tudi ta. O zadevi sem obvestil Lovsko zvezo Slovenije in njihov odgovor še čakam. Slišal sem, da so kmetje (njihova škoda je neprimerljivo večja kot moja in za njih je kmetijstvo osnovna dejavnost) nad prijavljanjem škode obupali. Sprašujem se, ali smo prizadeti res tako nemočni ali obstaja način, da se arogantnemu obnašanju lovskih družin naredi konec?

Božo C.