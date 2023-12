Delodajalec ji je ob prijavi na ZZZS ponaredil pogodbo o zaposlitvi. Kaj zdaj?

Pozdravljeni, čisto po naključju sem ugotovila, da je delodajalec ponaredil prvo stran pogodbe o zaposlitvi, meni je dal en izvod, drugega pa je uporabil pri prijavi na ZZZS. Prav tako mi je verižil pogodbe za določen čas, ki se datumsko prekrivajo in spet imam jaz drugačne izvode, kot jih je poslal na ZZZS. Zanima me, kakšen je zastaralni rok za prijavo delodajalca za kaznivo dejanje ponarejanje dokumentov in kakšen je postopek, katera dokazila je treba predložiti? Najlepša hvala za odgovor, Maja P.

Pravnik na dlani odgovarja:

Na podlagi dejanskega stanja, ki izhaja iz vprašanja, imate po našem mnenju dve možnosti, ki se ne izključujeta.

Prva je prijava na delovno inšpekcijo, ki bo vsekakor ukrepala, saj gre za izigravanje Zakona o delovnih razmerjih. Pogodbo o zaposlitvi za določen čas določa 52. člen zakona o delovnih razmerjih (ZDR) in ima posebne zahteve, kot je izvrševanje dela, ki traja le določen čas, nadomeščanje, začasno povečan obseg dela ali sezonsko delo. Naslednji, 53. člen ZDR, pa omejuje dolžino sklepanja pogodb za določen čas na dve leti, in sicer delodajalec ne sme skleniti ene ali več zaporednih pogodb o zaposlitvi za določen čas z istim delavcem in za isto delo, katerih neprekinjen čas trajanja bi bil daljši kot dve leti, razen v primerih, ki jih določa zakon.

Žal je v praksi velikokrat tako, da delodajalci sklepajo navidezne pogodbe ali pa delavce prezaposlijo v drugih njihovih podjetjih, čeprav delajo enako delo, na enakem delovnem mestu.

Druga možnost je kazenska ovadba zaradi ponarejanja listin. Kaznivo dejanje ponarejanje listin določa člen 256. kazenskega zakonika (KZ-1). Za ponarejanje gre, kadar nekdo napravi krivo listino ali predrugači pravo listino z namenom, da bi se taka listina uporabila kot prava, ali kdor krivo ali predrugačeno listino uporabi kot pravo. Zagrožena je kazen z zaporom do dveh let. Kazniv je tudi poskus tega.

Kazenski pregon za ponarejanje listin v vašem primeru zastara v petih letih od storitve kaznivega dejanja. V vašem primeru bi se rok za zastaranje štel od takrat, ko je delodajalec zavodu predložil predrugačeno oziroma ponarejeno pogodbo o delovnem razmerju za določen čas. Če je bilo predloženih pogodb več, se rok šteje od predložitve zadnje.

Takšna dejanja se preganjajo po uradni dolžnosti in zato lahko vložite prijavo ali na policijo ali direktno na tožilstvo. K ovadbi morate predložiti vaše pogodbe in razložiti, do kašne zlorabe oziroma ponarejanja je prišlo ter kdaj približno so bili dokumenti vloženi na ZZZS.