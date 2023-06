Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Živim v hiši, ki jo je kupil moj oče, s parcelami, ki spadajo k hiši. V tej hiši živim sedemdeset let. Hiša je še vedno ograjena z ograjo, kot takrat, ko je bila kupljena. Poleg hiše že vsa leta uporabljamo tudi parcele, ki so bile v lasti nekega podjetja, zdaj pa je lastnik občina. Ali lahko to zemljišče priposestvujem?

Dušan K.