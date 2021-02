Pot do svojega stanovanja ali hiše je lažja, kot si mislite

Oglasno sporočilo

Želja po lastnem domu je zagotovo močna pri vsakem človeku, saj nam dom daje občutek varnosti in je tudi prostor, kjer lahko resnično poženemo korenine. A mnogim se zdi ideja o lastnem stanovanju ali hiši popolnoma nedosegljiva, dokler ne pridejo v banko na posvet. Tam pa kombinacija ugodnih pogojev kredita in individualne obravnave hitro pokaže, da sanje vendarle lahko postanejo resničnost.

Pri NLB stavijo na močno svetovalno mrežo, ki posameznikom nudi celostno podporo skozi ves proces nakupa nepremičnine. Zavedajo se, da je nakup ali obnova doma ena najpomembnejših življenjskih odločitev, ki potrebuje tehten premislek in dober načrt.

Veliko informacij in informativnih izračunov lahko ljudje dobijo na spletu, a nič ne more odtehtati posveta s kreditnim strokovnjakom. Podkovani bančni svetovalci se pri NLB resnično poglobijo v finančne zmožnosti strank in poiščejo rešitve. Poskrbijo za to, da je vsaka ponudba NLB Stanovanjskega kredita individualno prilagojena osebi, pazijo, da se posamezniki pretirano ne zadolžijo ter jim svetujejo in pomagajo pri vseh potrebnih korakih na poti do odobritve.

Zakaj izbrati NLB Stanovanjski kredit?

Akcijske obrestne mere do 31. 8. 2021,

odplačilna doba do 30 let – tudi ob izboru fiksne obrestne mere,

še ugodnejša obrestna mera v primeru sklenitve življenjskega zavarovanja NLB Vita Odgovorna,

do 20-odstotni popust na stroške odobritve kredita za nove in obstoječe imetnike bančnega paketa Premium,

popust na sklenitev zavarovanja doma Generali Paket dom,

možnost financiranja gradnje hiše na ključ in ugodnejši nakup pohištva pri izbranih partnerjih,

NLB Zeleni stanovanjski kredit po nižji obrestni meri in z nižjimi stroški odobritve za nakup ali gradnjo pasivne/energetsko varčne hiše ,

, tudi za zaposlene za določen čas.

Pridite na posvet v NLB in si zagotovite najboljšo ponudbo NLB Stanovanjskega kredita po akcijskih obrestnih merah, hkrati pa prejmite še do 330 evrov dodatnih ugodnosti: 100-odstotni popust na strošek odobritve NLB Osebnega kredita v 12 mesecih od sklenitve stanovanjskega kredita in

6 mesecev brezplačnega vodenja za vse nove imetnike bančnega paketa Premium. Akcijska ponudba velja do 31. 8. 2021. Akcijska ponudba velja do 31. 8. 2021.

