Pet preprostih trikov, s katerimi boste varčevali brez odrekanja

Če spadate med tiste, ki se vsak mesec znajdejo v rdečih številkah, in vas pogled na stanje na bančnem računu spravlja v slabo voljo, brez skrbi. Rešitev za boljše finančno stanje in tako lepšo prihodnost je veliko preprostejša, kot ste si mislili.

Samo pet korakov vas loči od lepše finančne prihodnosti. Foto: Getty Images Samo pet preprostih korakov vas loči od tega, da boste lahko končno zaplavali iz finančne nočne more in se naučili obvladati svoje izdatke. Matematika osebnih financ je pravzaprav zelo preprosta: zapravljajte samo toliko, kolikor imate, predvsem pa poiščite rešitve, ki so prijaznejše do vaše denarnice.

Foto: Getty Images

Če nimate občutka za to, kam gre večina vašega denarja, si začnite stvari zapisovati. Ni treba uporabljati zapletenih programov za osebne finance. Dovolj bo, če boste sproti izpolnjevali tabelo, kjer si boste označili predvidene stroške za različne kategorije: položnice, gorivo, restavracija, prosti čas, najemnina, posojilo … Določite si zgornjo mejo izdatkov in jo tudi upoštevajte.

Če vam prihodki to omogočajo, si določite tudi minimalni mesečni znesek, ki ga boste namenili za varčevanje.

Preverite cene izdelkov, predvsem pa ne kupujte na zalogo. Foto: Getty Images

Že naše babice so vedno govorile, da se pri hrani lahko največ privarčuje. Ključno je torej, da se nakupov hrane lotite pametno in predvsem načrtovano. Že doma si napišite seznam živil in se ga pri nakupu tudi držite.

Ko se boste naslednjič odpravili v trgovino, najprej preverite zaloge. Koliko obrokov lahko pripravite brez dodatnih nakupov? Svetujemo, da si sestavite tedenske jedilnike in šele na podlagi tega naredite seznam.

V trgovinah potem poleg kakovosti preverite tudi ceno izdelkov – iščite najboljše razmerje med obema, predvsem pa kupujte tisto, kar potrebujete.

Pogosto nam veliko denarja spolzi iz denarnice tudi zaradi hitrih prigrizkov za malico in v lokalih za hitro prehrano. Nosite si malico v službo – to ni samo bolj varčna odločitev, nedvomno je tudi veliko bolj zdrava.

V svoj mesečni načrt izdatkov vključite, koliko denarja nameravate zapraviti za hrano in pijačo v lokalih in restavraciji, ter se tega potem tudi strogo držite.

Kupujte brezčasne kose oblačil, ki vam bodo služili več let. Foto: Getty Images

Dandanes smo preplavljeni s fenomenom instantne mode. Kupujemo številne poceni izdelke, ki niso kakovostni in ki jih nosimo samo eno sezono. In čeprav se nam zdi, da je takšna navada poceni, se še kako motimo. Prvič, vsako leto moramo kupovati nove kose oblačil, drugič, s takšnim početjem onesnažujemo okolje. Ste vedeli, da prav tekstilna industrija spada med največje onesnaževalce?

Kupujte torej manj, vendar z mislijo na prihodnost. Izbirajte klasične kose oblačil in obutve, ki imajo brezčasni pridih in ki jih boste lahko nosili več let. Iz sezone v sezono jih lahko potem popestrite in predrugačite z različnimi modnimi dodatki. Modna preobrazba bo tako hitrejša in predvsem cenejša.

Pravilo preudarnosti pri nakupovanju garderobe še posebej velja. Kolikokrat se vam je že zgodilo, da ste impulzivno kupili nove čevlje, torbico ali majico, ki so potem več let samevali v omari? Pobrskajte torej po svojih omarah, lahko se vam zgodi, da boste našli kakšen unikaten kos, za katerega sploh niste vedeli, da ga imate.

Tek in hoja veljata za najcenejša športa. Pomlad je pravi čas, da se preizkusite. Foto: Getty Images

Prihaja pomlad, dnevi se daljšajo, sonce je vse toplejše. Čas je, da svojo rekreacijo iz polnih športnih dvoran preselite na prosto. Tako se boste izognili mesečni vadnini in hkrati celo bolje poskrbeli za svoje dobro počutje.

Sonce, svež zrak in stik z naravo so neprecenljivi dejavniki, ki vas bodo še hitreje napolnili z energijo.

Tek in hoja v hribe spadata med najbolj zdrave ter varčne športne dejavnosti. Za to potrebujete samo začetni denarni vložek za nakup kakovostne opreme, vse preostalo je brezplačno in popolnoma prilagojeno vaši želji po raziskovanju.

PETI KORAK: Izberite pravi bančni paket

Z lahkoto in brez odrekanja lahko privarčujete tudi z izbiro prave banko in pravega bančnega paketa. Izberite Paket Komplet Nove KBM, s katerim lahko prihranite skoraj 155 evrov na leto.

Paket Komplet vam omogoča tudi številne ugodnosti:

Neomejeno uporabo spletne in mobilne banke

Neomejeno število plačil v EUR v spletni in mobilni banki

Neomejeno število dvigov v EUR na vseh bankomatih v Sloveniji in EU

Izredno dovoljeno prekoračitev (limit) brez stroškov odobritve

Obvestila o spremembah na osebnem bančnem računu

Vodenje računa z debetno kartico VISA

CENA PAKETA KOMPLET: tri mesece brezplačno, nato le 4,99 evra na mesec. Za nove komitente je Paket Komplet brezplačen tri mesece.