Dobrodošli v družbi zadovoljnih strank

Oglasno sporočilo

Tudi na slovenskem bančnem trgu je paketna ponudba med strankami vse bolj priljubljena, v Novi KBM pa so ponosni, da so s Paketom Komplet, Paketom Premium in Paketom Smart Business povezali že več kot 200 tisoč zadovoljnih strank, ki se jim zahvaljujejo za zaupanje.

Kompletno urejene finance

Paket Komplet združuje bančne storitve, ki jih stranke najpogosteje uporabljajo v vsakodnevnem poslovanju. Vključuje vodenje osebnega računa in obveščanje o poslovanju na računu, pristop in neomenjeno uporabo najboljše spletne in mobilne banke Bank@Net in mBank@Net, odobritev izrednega limita na osebnem računu do 8.500 € brez stroškov odobritve, pa tudi nižjo obrestno mero pri najemu stanovanjskega kredita. Imetnikom Paketa Komplet pripada tudi debetna kartica Visa Nove KBM, z njo pa številne ugodnosti pri izbranih partnerjih pri plačevanju s to kartico.

Brezskrbno in varno poslovanje je imetnikom debetne Visa kartice Nove KBM omogočeno z uporabo varnostnega SMS-obveščanja, ki poskrbi, da je stranka s sporočilom SMS, ki ga prejme na svoj mobilni telefon, obveščena o vsaki transakciji, ki je bila opravljena z debetno kartico.

Vsem novim strankam, ki bodo Paket Komplet sklenile do 31. 12., Nova KBM ponuja kar 6-mesečno brezplačno vodenje paketa .

Da bi sklenili najbolj priljubljen paket v Novi KBM – Paket Komplet –, to lahko storitve v poslovalnicah, specializiranih bančnih okencih ter na vseh poštah v Sloveniji. Nova KBM pa omogoča sklenitev Paketa Komplet tudi na daljavo, z uporabo mobilne banke mBank@Net . To možnost ponujajo tako obstoječim kot novim strankam.

Povezovanje finančnih storitev z ekskluzivnimi doživetji

Strankam, ki želijo še več, je v Novi KBM na voljo Paket Premium .

V paketu vrhunske kakovosti so združili njihove najboljše storitve, ki omogočajo udobno, varno in preprosto finančno poslovanje. Premium stranke cenijo predvsem celovitost finančnih storitev, saj Paket Premium vključuje strokovne storitve osebnega bančnika z letnim 360-stopinjskim finančnim svetovanjem, prioritetno obravnavo brez čakalnih vrst ter večjo zasebnost v ločenih poslovnih prostorih.

Za Premium stranke Nove KBM skrbi 47 osebnih bančnikov na 29 mestih po vsej Sloveniji, ki jih lahko stranke obiščejo osebno v poslovalnici oziroma se dogovorijo za sestanek tudi na drugi lokaciji. Storitve v časih, ki smo jim priča zdaj, lahko s pomočjo osebnega bančnika opravijo kar na daljavo.

Ob tem so imetnikom paketa na voljo ugodnejše ponudbe drugih storitev, kot so nižje obrestne mere za potrošniške in stanovanjske kredite ter 50 odstotkov nižja vstopna provizija v vzajemne sklade v ponudbi Nove KBM.

Premium stranke uživajo tudi v edinstvenih ugodnostih in doživetjih , ki jih prinašajo kartice Visa. Med njimi velja izpostaviti vrhunska kulinarična doživetja in premium darila v restavracijah JRE po vsej Sloveniji ter brezplačen vstop v izbrane letališke salone Lounge Key na več kot tisoč svetovnih letališčih z eno dodatno osebo.

Prijazni in strokovni zaposleni Nove KBM, ki so predani ključnemu cilju – zagotavljanju vrhunskih bančnih storitev – prisluhnejo potrebam in željam strank, zato so tudi najbolj zaslužni za nov pomemben mejnik v poslovanju banke, saj se Nova KBM za zaupanje zahvaljuje več kot 200 tisoč strankam, ki uživajo v prednostih paketnega bančnega poslovanja, ki ga ponuja Nova KBM.

Naročnik oglasnega sporočila je Nova KBM d.d.