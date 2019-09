Znani so WEBSI zmagovalci

Oglasno sporočilo

S konferenco WEBSI dan in podelitvijo prestižnih nagrad se je zaključil celoletni projekt WEBSI Spletni prvaki. Kateri so najboljši digitalni projekti v Sloveniji?

Celoletni projekt WEBSI Spletni prvaki se je tudi tokrat zaključil z WEBSI dnevom, festivalom slovenskega digitalnega komuniciranja. Na dogodku, ki je potekal v petek, 13. septembra v Lutkovnem gledališču Ljubljana, je konferenčnemu delu sledila podelitev 28 nagrad. Letos je bilo na tekmovanje prijavljenih kar 124 projektov, med katerimi je 103-članska strokovna in poslovna žirija pod vodstvom predsednika Matjaža Butare, direktorja marketinga v Big Bangu, izbrala najboljše. Naj digitalna agencija leta je postala Agencija 101, generalni spletni prvak je projekt Cockta legende, naj digitalna kampanja pa Tvoja Cockta, tvoja stvar. Nagrado za naj digitalca oz. digitalko leta je prejela Maša Butara, direktorica vsebin in digitalnih strategij v agenciji LUNA TBWA.

WEBSI dan

Na festivalu slovenskega digitalnega komuniciranja so udeleženci prisluhnili zanimivim strokovnjakom s področja digitala, ki so prikazali vpogled v trende, aktualne teme in poslušalce popeljali skozi domače in tuje digitalne zgodbe. Ana Šušteršič in Uroš Svenšek iz Agencije 101 sta razpravljala, zakaj se najboljše digitalne kampanje ukvarjajo s tem, kako ujeti največ shaerov, Ana Ajvi Marega (A1 Slovenija) je pojasnila, katerih 7 sestavin je potrebnih za uporabniško izkušnjo prihodnosti, ustvarjalca oddaje Odbita do bita na Valu 202 Maruša Kerec in Anže Tomić pa sta se z Žigo Vrtačičem (Danes je nov dan) pogovarjala o alternativnem spletu.

Predavanje, ki je potekalo v angleščini, je pripravila Zarena Kancheva iz podjetja Rakuten Viber, na njem pa je predstavila prihodnost družbenih pogovorov in kako lahko znamke ter podjetja ostanejo pomembna tudi v novi digitalni dobi. Prav tako v angleškem jeziku je predaval Matija Martek (Mediatoolkit), ki je pojasnil izjemen pomen merjenja uspešnosti komuniciranja. Uroš Žižek iz E-laborata je predstavljal, kako je zagotavljanje odlične (digitalne) uporabniške izkušnje odgovornost top menedžmenta.

V zadnjem delu je Aleksej Metelko, avtor, vodja projektov v Razvojnem centru Novo mesto, predstavil, kako intuicija spodbuja kreativnost in obratno, dr. Boštjan Kaluža iz Evolvena pa je obrazložil strojno učenje ter kako se razlikuje od umetne inteligence. Gregor Strasbergar iz skupine MRFY je konferenco zaključil s predstavitvijo njihovega načina komunikacije ter izdal skrivnost, kako biti kvalitetna, kontinuirana in “organizirana budala”. Vso dogajanje je povezoval in popestril Boštjan Gorenc - Pižama.

WEBSI dosje

Na WEBSI dnevu je izšel tudi istoimenski dosje, v katerem so podrobno predstavljeni vsi prijavljeni projekti, zmagovalci, strokovna in poslovna žirija, imenik agencij in strokovni članki. Udeleženci večerne prireditve so ga prelistali med prvimi, najdete pa ga lahko tudi v Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani ter na spletni strani www.websi.si.

In kateri so najboljši digitalni projekti v Sloveniji, WEBSI nagrajenci 2019?

Naj digitalna agencija 2019: Agencija 101, d. o. o.

Agencija 101, d. o. o. Generalni spletni prvak: Cockta legende (Atlantic Grupa/Droga Kolinska, d. d. in Yootree, d. o. o.)

Cockta legende (Atlantic Grupa/Droga Kolinska, d. d. in Yootree, d. o. o.) Naj digitalna kampanja: Tvoja Cockta, tvoja stvar (Atlantic Grupa/Droga Kolinska, d. d. in Yootree, d. o. o.)

Tvoja Cockta, tvoja stvar (Atlantic Grupa/Droga Kolinska, d. d. in Yootree, d. o. o.) Naj digitalka 2019: Maša Butara, direktorica vsebin in digitalnih strategij, Luna TBWA, d. o. o.

Maša Butara, direktorica vsebin in digitalnih strategij, Luna TBWA, d. o. o. Zmagovalec ljudstva: Flaška. Vaš osebni izvir vode. (Flaška, d. o. o. in Demar, d. o. o. ter Tauria, d. o. o.)

Flaška. Vaš osebni izvir vode. (Flaška, d. o. o. in Demar, d. o. o. ter Tauria, d. o. o.) Najboljše uredništvo: Spletno mesto Postojnska jama (Postojnska jama, d. d. in Innovatif, d. o. o.)

Spletno mesto Postojnska jama (Postojnska jama, d. d. in Innovatif, d. o. o.) Najboljša uporabniška izkušnja: Argeta je svet zase (Droga Kolinska, Živilska industrija, d. d. in CNJ, d. o. o.)

Argeta je svet zase (Droga Kolinska, Živilska industrija, d. d. in CNJ, d. o. o.) Najboljše oblikovanje: Spletno mesto Postojnska jama (Postojnska jama, d. d. in Innovatif, d. o. o.)

Nagrade po posameznih kategorijah

Avtomobilizem: 1. mesto: Koliko elektrike je v tebi? (Porsche Slovenija, d. o. o. in Agencija 101, d. o. o.)

Digitalna orodja: 1. mesto: Intra Constructor (Intra lighting, d. o. o. in Kivi Com, d. o. o. ter Akeo, d. o. o.)

Dogodki in prosti čas: 1. mesto: Lidlovih 300.000 (Lidl Slovenija, d. o. o. k. d. in Mediodrom, d. o. o.)

Družbena omrežja: 1. mesto: XMAS adventni koledar (Telekom Slovenije, d. d. in Renderspace, d. o. o.)

Družbeno odgovorni projekti: 1. mesto: Lahko noč, nestrpnost! (A1 Slovenija, d. d. in Grey Ljubljana, d. o. o.)

Finančni sektor: 1. mesto: Dobrodošli v odraslost (Vzajemna, d. v. z. in Futura DDB, d. o. o.)

Globalni digitalni projekti: 1. mesto: Cockta legende (Atlantic Grupa/Droga Kolinska, d. d. in Yootree, d. o. o)

Inovativni ustvarjalci prihodnosti: 1. mesto: Koliko elektrike je v tebi? (Porsche Slovenija, d. o. o. in Agencija 101, d. o. o.)

Javne in nevladne organizacije: 1. mesto: Veterinarska fakulteta (Veterinarska fakulteta Ljubljana in ENKI, d. o. o.)

Mediji: 1. mesto: Frekvenca, 10 let multimedijske rad(i)ovednosti (Javni zavod Radiotelevizija Slovenija)

Mobilne aplikacije: 1. mesto: Interaktivne pravljice za spodbujanje razvoja otrok (Atlantic Grupa/Droga Kolinska, d. d. in Agencija 101, d. o. o.)

Najbolj učinkoviti digitalni projekti (“use of data”): Argeta – zelenjavni namazi – prediktivno digitalno oglaševanje (Atlantic Grupa/Droga Kolinska, d. d. in iPROM, d. o. o.)

Posebni digitalni projekti: 1. mesto: Insta literarne zgodbe Med vrsticami (A1 Slovenija, d. d. in Grey Ljubljana, d. o. o)

Poslovna spletna mesta: 1. mesto: Prenova spletnega mesta Turističnega združenja Portorož (Turistično združenje Portorož, g. i. z. in AV studio, d. o. o.)

Produktne in pristajalne spletne strani: 1. mesto: Argeta je svet zase (Droga Kolinska, Živilska industrija, d. d. in CNJ, d. o. o.)

Spletne trgovine: 1. mesto: Lekarna Ljubljana (Lekarna Ljubljana in ENKI, d. o. o)

Turizem: 1. mesto: Spletno mesto Postojnska jama (Postojnska jama, d. d. in Innovatif, d. o. o.)

Uporaba naprednih tehnologij: 1. mesto: NEO – platforma za pametno življenje (Telekom Slovenije, d. d. in Renderspace, d. o. o., Akeolab, d. o. o. ter Biokoda, d. o. o.)

Video: 1. mesto: Neki Neki (Telekom Slovenije, d. d. in Renderspace, d. o. o.)

Vsebinski marketing: 1. mesto: Ambasador nezdravega življenja (Atlantic Grupa/Droga Kolinska, d. d. in Agencija 101, d. o. o.)

