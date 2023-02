Zloraba in kontrola bolniške odsotnosti

Oglasno sporočilo

Ko smo bolniško odsotni, moramo upoštevati navodila, ki nam jih predpiše osebni zdravnik. Ta določajo, koliko moramo počivati, ali so nam dovoljeni izhodi, sprehodi, odhodi izven kraja, kjer bivamo … Zavarovanec v času bolniškega staleža lahko zapusti kraj stalnega bivališča, vendar le v primeru, da to ne vpliva negativno na potek zdravljenja in pod pogojem, da mu to dovoli zdravnik. Ravnanje zavarovanca v času začasne zadržanosti od dela mora zato biti natančno opredeljeno že ob začetku bolniškega staleža. Da se izognemo morebitnim kršitvam pa je priporočljivo, da se še dodatno posvetujemo s svojim osebnim zdravnikom.

Preverjanje delavca med bolniško odsotnostjo

Preverjanje zaposlenega na bolniški odsotnosti je pravica delodajalca, da se zavaruje pred primeri nepoštenega izkoriščanja bolniške. V sumljivih okoliščinah lahko delodajalec nadzor izvaja sam ali pa za to najame detektiva, a to le v prvih dvajsetih dneh trajanja odsotnosti. Detektiv lahko od osebnega zdravnika zaposlenega pridobi podatke o navodilih in dovoljenjih, ne pa tudi o samem postopku zdravljenja. Ko je delavec bolniško odsoten več kot 20 dni, delodajalec ne more več izvajati nadzora. To vlogo prevzame Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije. V tem primeru lahko na vrata potrka laični nadzornik ZZZS, ki ugotavlja, ali oseba upošteva navodila osebnega zdravnika.

Če ste samozaposleni, samega sebe najverjetneje ne boste preverjali sami, lahko pa pričakujete morebiten obisk nadzornika po pretečenih 20 dneh bolniške odsotnosti.

Zloraba bolniške odsotnosti in posledice

Kršitev navodil osebnega zdravnika lahko pripelje do izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi, kar je skrajni ukrep delodajalca. Krivda pa mora biti zaposlenemu tudi dokazana

Če kršimo zdravnikova priporočila, izvajamo pridobitveno dejavnost v času bolniške odsotnosti ali zapustimo kraj bivanja brez dovoljenja zdravnika, lahko ostanemo brez denarnega nadomestila, ki nam sicer pripada v času začasne zadržanosti od dela. Hkrati pa zloraba bolniške odsotnosti lahko privede tudi do izredne odpovedi delovnega razmerja, kot to določa Zakon o delavnih razmerjih. To se lahko zgodi v primeru da je zloraba tudi podprta z dokazi. Relevantne dokaze lahko pridobi detektiv (fotografije in zaznave), v primeru delopravnega spora pa jih sodišče tudi upošteva kot zadosten dokaz.

Tudi objava fotografije na socialnih omrežjih je lahko zadosten dokaz. Če se v času bolniškega staža odpravite na izlet izven kraja bivanja, ki ga ne bi smeli zapustiti, objavite fotografijo in delodajalec pridobi te podatke, potem vas lahko za to sankcionira.

