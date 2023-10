Zlato in srebro sijeta zaradi naglega stopnjevanja geopolitičnih napetosti na Bližnjem vzhodu

Oglasno sporočilo

Ceni zlata in srebra sta poskočili prejšnji teden po terorističnem napadu v Izraelu, kar je povečalo zaskrbljenost vlagateljev, da bi se lahko razmere poslabšale in morda privedle do oboroženega spora med Izraelom, Sirijo in Iranom.

Foto: Fortrade Cyprus Ltd.

Fortrade je za vse, ki bi se radi naučili trgovanja s ceno zlata in srebra na spletni borzi (tako imenovana finančna pogodba za razliko, angl. CFD) ali si preprosto želijo razširiti znanje, pripravil brezplačen vodnik "Kako trgovati s ceno zlata na spletu". Vodnik je prilagojen vsem ravnem znanja in ga lahko prenesete prek spodnje povezave.

V preteklem tednu je cena zlata poskočila za 3,8 odstotka, cena srebra pa se je po novici, da je teroristična skupina Hamas izvedla napade in zasegla ozemlje v Izraelu, zvišala za 7,04 odstotka.

Država je v procesu nevtralizacije teh sil, vendar se lahko razvije humanitarna kriza, v kateri bi več deset ali več sto tisoč miroljubnih Palestincev lahko poplavilo sosednje države, kot so Egipt, Sirija ali Jordanija, kar bi lahko destabiliziralo te države ali v najslabšem primeru povzročilo, da bi bile te države prisiljene v konflikt. V vsakem primeru: dlje bo trajal konflikt, bolj bo vplival na cene zlata in srebra, saj bodo vlagatelji iskali zatočišče za svoja sredstva.

Vsako stopnjevanje ali na primer nasilni množični protesti bodo verjetno ustvarili več podpore za orodja varnega zatočišča. Medtem se vojna v Ukrajini nadaljuje, napetosti na Korejskem polotoku pa ostajajo žive in odnosi med ZDA in Kitajsko se nenehno slabšajo.

Viri: MT4 platforma, CME Group

CFD so zapleteni in zelo špekulativni instrumenti, pri katerih obstaja veliko tveganje hitre izgube denarja zaradi finančnega vzvoda. Razmislite, ali razumete, kako delujejo CFD in ali si lahko privoščite visoko tveganje za izgubo vsega vloženega kapitala. Ne pozabite: izgubite lahko vse, vendar ne več od stanja na vašem računu za trgovanje. 78 odstotkov računov majhnih vlagateljev na drobno izgubi denar pri trgovanju s CFD pri tem ponudniku. Ti produkti morda niso primerni za vse stranke, zato zagotovite, da razumete tveganja in poiščite neodvisen nasvet. Če bi nadaljevali vlaganje v virtualno valuto CFD, upoštevajte, da so vrednosti izjemno spremenljive in lahko pomenijo velike izgube v zelo kratkem časovnem obdobju. To gradivo ne pomeni ponudbe ali napeljevanja k nakupu kateregakoli finančnega instrumenta. Fortrade ne sprejema odgovornosti za uporabo teh informacij in za morebitne posledice. Ne podajamo zagotovil ali jamstev o točnosti ali popolnosti teh informacij; zato vsaka oseba, ki sprejema odločitve na podlagi teh informacij, to počne na lastno tveganje. Informacije na tej strani niso naslovljene na prebivalce ZDA ali Belgije ter niso namenjene za distribucijo ali uporabo katerekoli osebe v katerikoli državi ali pristojnosti, kjer bi bila takšna distribucija ali uporaba v nasprotju z lokalnimi zakoni ali predpisi.

Naročnik oglasnega sporočila je FORTRADE CYPRUS, Ltd.