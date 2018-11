Že osnovnošolci razmišljajo o avstrijskih plačah #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovencem, ki si kruh služijo v Avstriji, se bodo v prihodnje očitno pridružili še številni drugi, predvsem mladi. Danes so na kariernem sejmu v Mariboru celo osnovnošolci razmišljali o avstrijskih plačah. Za njihovo šolanje bo plačala Slovenija, koristi od njihovega znanja pa bo imela severna soseda. Medtem domača podjetja pri nas že tako vse težje najdejo kvalificirane delavce.

Na stojnicah so se ob podjetjih predstavljale tudi srednje šole. Osnovnošolci bodo ta del izobraževanja še opravili doma, svojo prihodnost pa mnogi vidijo drugje. "Bolj iščem službo zunaj Slovenije, zato ker vem, da sta večja kakovost in boljša industrija," pravi Marvin Chowdhury Haque. Podobno mnenje ima tudi Alem Ambrožič, ki prihodnost vidi v Avstriji ali Nemčiji, ker je tam delovnih mest več, plače pa so višje.

Slovenci bi še vedno radi delali pri Magni v Avstriji

Avstrijska Magna je na podobnih sejmih v preteklosti iskala delavce za tovarno v Gradcu, zdaj jih išče za slovensko proizvodnjo. "Iščemo izključno kadre za proizvodnjo v Hočah. Upajmo, da bo to čim prej, da bomo v drugem letu že lahko začeli proizvodnjo," je povedala Simona Filipič iz kadrovske službe v Magni. A na stojnici so nam zaupali, da je še vedno veliko prošenj za zaposlitev na drugi strani meje. Tam so tudi višje plače. Odgovori mladih na vprašanje, kje vidijo svojo prihodnost, se tako ponavljajo.

Slovenski delodajalci težko konkurirajo avstrijskim plačam

Kljub bogati industrijski zgodovini Maribora in po mnenju predstavnika sekcije kovinarjev tudi svetli prihodnosti slovenski delodajalci težko konkurirajo avstrijskim plačam. "Sami se morajo sprijazniti s tem, kakšne posledice prinaša delo zunaj kraja bivanja ali pa delo v Avstriji, ker ima tudi neke negativne posledice," pravi Leon Emeršič iz Sekcije kovinarjev v Obrtni zbornici Maribor.

Lani se je iz Slovenije odselilo 17.500 Slovencev

Bi lahko bil argument za slovensko prihodnost res kakovost življenja? Dijakinjo in bodočo gozdarko Lucijo Pliberšek so lepote domovine prepričale. "Ne, o delu v tujini ne razmišljam, saj je Slovenija prelepa, da bi odšla v tujino," pravi Lucija Pliberšek, dijakinja Srednje lesarske in gozdarske šole Maribor. A tako lani ni razmišljalo 17.500 Slovencev. Toliko se jih je namreč po podatkih statističnega urada odselilo iz Slovenije.