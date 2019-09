Zaradi velikega povpraševanja po kurilnem olju se je čas dostave podvojil

Poletne temperature se počasi poslavljajo, gospodinjstva pa že preverjajo svoje kurilne naprave in razmišljajo o nakupu energentov. Nakup kurilnega olja za ogrevanje je za gospodinjstva velik strošek, zato se kupci pogosto sprašujejo, kdaj je najprimernejši čas. Čeprav prodajalci prav v tem času opažajo povečano povpraševanje, jasnega odgovora na to vprašanje ni.

Načeloma velja, da je energente smiselno kupiti po koncu kurilne sezone, ko je povpraševanje manjše in ponudba večja. A pri kurilnem olju na ceno bolj vplivajo nepredvideni politični, ekonomski ali tečajni dogodki kot pa ponudba in povpraševanje. Enemu takšnih smo bili priča v soboto, ko so brezpilotna letala uničila naftne objekte v Savdski Arabiji. Cene nafte na borzah so sprva podivjale, a se kmalu zatem umirile.

Čeprav se delež prodaje kurilnega olja že nekaj let vztrajno znižuje na račun prodaje drugih energentov, predvsem iz skupine obnovljivih virov energije (peleti, drva, biomasa, daljinsko ogrevanje, tudi elektrika, plin ...), pa je kurilno olje v Sloveniji še vedno drugi najbolj zastopan energent za ogrevanje. Z njim se ogreva okoli petina gospodinjstev.

Cene med ponudniki precej podobne

Cene litra lahkega kurilnega olja so odvisne od ponudnika, naročene količine, načina plačila in kilometrine, ki jo prevoznik prevozi. Trenutno se gibljejo okoli 0,97 evra za liter. Kilometrina je za manjše količine običajno fiksna, za višje pa se obračunava na liter.

Večina prodajalcev ceno energenta obračuna na dan dostave. Izjema je Petrol, ki naročeno kurilno olje zaračuna po ceni na dan naročila in ne na dan dostave. Z izbiro pravega ponudnika si lahko skrajšate tudi čas dobave.

Foto: Marko Rabuza Lansko jesen smo podrobneje analizirali cene nakupa tisoč litrov kurilnega olja z vštetimi vsemi dajatvami in stroški prevoza v Ljubljani. Pri ceni okoli enega evra za liter se je nakup pri vseh ponudnikih vrtel okoli tisoč evrov. Pri tej količini je večina ponudnikov posebej računala dostavo, nekateri pa so stroške dostave šteli v popust. Razlika med devetimi ponudniki ni bila prav velika, z izbiro ustreznega ste lahko privarčevali 30 evrov.

Pravila, kdaj so cene najugodnejše, ni

V največjem slovenskem naftnem trgovcu Petrolu kupcem svetujejo, da kurilno olje naročijo še pred glavno sezono, torej poleti. Opozarjajo, da se lahko v jesenski sezoni (oktobra in novembra) čakalna doba za dostavo z dveh do petih delovnih dneh podaljša tudi do 10 dni. Ali v tem trenutku opažajo povečano povpraševanje, nam niso odgovorili.

V podjetju Hubat, ki kurilno olje prodaja v Ljubljani in njeni okolici, imajo prav ta teden največ naročil. Medtem ko običajno kurilno olje dostavijo že naslednji dan od naročila, morajo stranke trenutno na dostavo čakati pet dni. Vzrok pripisujejo predvsem incidentu v Savdski Arabiji. Ali je smiselno počakati na umiritev razmer, ne želijo špekulirati.

Povečano povpraševanje v teh dneh zaznavajo tudi v podjetju Logo. V Ljubljani se je čas dostave z običajnih dveh dni podaljšal na štiri. Vzrok bolj kot napetostim na Srednjem vzhodu pripisujejo skorajšnjemu začetku kurilne sezone, ko že tradicionalno zaznavajo največ povpraševanja. A poudarjajo, da nekega pravila, kdaj so cene najugodnejše, ni.

Izrazito povečano prodajo kurilnega olja v jesenskih mesecih opažajo tudi na Obali. Za podjetje Gatis, OMV-jev pooblaščeni prodajalec kurilnega olja na Primorskem, ne gre tokrat za nič neobičajnega. Dopuščajo sicer možnost, da je k temu pripomoglo tudi dogajanje v Savdski Arabiji. Če bi se napad zgodil junija, opaznega povečanega povpraševanja verjetno ne bi bilo, špekulirajo. Čas dostave se je z enega dne podaljšal na dva.

"Za to, kakšna bo cena pogonskih goriv in kurilnega olja po incidentu v Savdski Arabiji, bo treba počakati na bolj sveže informacije o tem, kako dolgo bosta proizvodnja in dobava nafte moteni," pa pojasnjuje Grega Kuralt, upravitelj premoženja iz družbe NLB Skladi.

Je pa kljub ponedeljkovi rasti cene surove nafte ta še vedno okoli 10 odstotkov pod letošnjim vrhom iz prve polovice leta oziroma 20 odstotkov nižja od konca leta 2018, še dodaja Kuralt.