Zaradi sumljivih poslov odletel prvi informatik UKC Ljubljana

Kot smo prejšnji teden razkrili na Siol.net, se je Peter Kolar znašel v jedru zgodbe o razpisih za nabavo informacijske tehnologije (IT), ki naj bi bili prirejeni po meri vnaprej izbranega ponudnika, podjetja Unistar LC. Te sume je vodstvo ljubljanskega UKC naznanilo policiji, kjer so nam potrdili, da zadevo obravnavajo.

Na pojasnila UKC Ljubljana še čakamo. V podjetju Unistar LC so vse očitke že prejšnji teden zanikali.

Sporni razpis za storitveni center

Kolarja je leta 2016 v kliničnem centru zaposlil tedanji generalni direktor Andraž Kopač.

Peter Kolar je bil pomočnik generalnega direktorja UKC Ljubljana za informatiko. Foto: Mediaspeed Skupaj z vodjo sektorja za informacijsko tehnologijo Milanom Črvom naj bi imela ključno vlogo pri pripravi enega od domnevno spornih razpisov. UKC Ljubljana je namreč iskal ponudnika, ki bi mu do leta 2022 zagotavljal nemoteno delovanje storitvenega centra, namenjenega učinkovitemu poročanju ter pomoči pri incidentih in drugih težavah.

Šlo bi za nekakšno osrednje IT-vozlišče v UKC, ki bi združevalo baze znanja in različnih zahtevkov za dostop do zdravstvenih storitev. Omogočalo bi tudi celovitejši pregled nad IT-sistemi v UKC in po potrebi zagotavljalo njihovo učinkovito nadgradnjo. Gre za posel, vreden okrog 1,3 milijona evrov.

Oditi je moral tudi Uroš Smiljić

Za podoben ukrep se je novo vodstvo UKC odločilo tudi prejšnji mesec, ko je izredno odpoved vročilo Urošu Smiljiću, ki so ga kriminalisti oktobra 2016 pridržali zaradi suma korupcijskih kaznivih dejanj, povezanih s preskakovanjem čakalnih vrst v UKC Ljubljana.

Aleš Šabeder, generalni direktor UKC Ljubljana Foto: STA Smiljiću so delovno razmerje odpovedali zaradi ukinitve delovnega mesta v enoti za evidentiranje sredstev, niso pa ga krivdno odpustili. Še pred tem je novo vodstvo UKC Smiljiću najprej odvzelo možnost parkiranja na službenem parkirišču.

Smiljić je bil sicer ob izbruhu afere oktobra 2016 skladiščnik v UKC. Ko je bil pridržan v kriminalistični preiskavi, so ga v službi suspendirali, zaradi suma več korupcijskih dejanj pa je bil zanj odrejen hišni pripor. Očitali so mu, da je za plačilo ljudem urejal hitrejše operacije in termine pri zdravnikih. Poleg Smiljića je bilo osumljenih še 12 fizičnih oseb in dve pravni osebi.