Zaradi poplav v Sloveniji bodo ustavili proizvodnjo na Portugalskem

Glavni direktor KLS Ljubno Mirko Strašek je danes za STA povedal, da ne ve, zakaj je portugalska podružnica Volkswagna zaustavila proizvodnjo, in napovedal, da se bo ta teden in v naslednjih tednih zaustavljalo še več trakov v evropski avtomobilski industriji.

KLS Ljubno je namreč velik dobavitelj zobatih obročev, s svojimi izdelki pa oskrbuje več kot 80 odstotkov avtomobilskega trga v Evropi, je dejal Strašek.

Za vzpostavitev proizvodnje potrebujejo nekaj mesecev

Poudaril je tudi, da se trudijo čim prej vzpostaviti proizvodnjo po vodni ujmi, vendar za to potrebujejo še nekaj mesecev. Strašek se nadeja, da bi lahko del proizvodnje vzpostavili oktobra, vendar vseh kupcev še vedno ne bodo mogli oskrbovati s svojimi izdelki.

"Tovarno še vedno čistimo in tega še ne bo kmalu konec. Najprej smo morali očistiti blato in odpadke, ki jih je nanesla poplava. Zdaj je na vrsti bolj natančno čiščenje. Osredotočeni smo na stroje in tehnološko opremo, ki jih poskušamo postopoma spraviti v življenje, ampak ker je to vse elektronika in digitalizirana proizvodnja, bo treba te občutljive instrumente in elektronske naprave nadomestiti z novimi," pravi Strašek in dodaja, da brez državne pomoči več kot 100 milijonov evrov škode po vodni ujmi ne bodo mogli sami sanirati, od zavarovalnice pa bodo prejeli komaj dva odstotka odškodnine.

Proizvodnjo bodo ustavili septembra

Prekinitev proizvodnje v portugalski tovarni je predvidena v prvi polovici septembra in bo trajala nekaj tednov, je poročala nemška tiskovna agencija dpa, ki je prišla do internega sporočila zaposlenim v tovarni.

Po teh navedbah skupina Volkswagen "sodeluje z drugimi dobavitelji pri iskanju alternativ, da bi se lahko v prizadetih obratih čim prej vrnili k normalni proizvodnji". Poleg tega Volkswagen podpira dobavitelja v Sloveniji, da bo lahko znova vzpostavil proizvodnjo.

Volkswagnova hčerinska družba Autoeuropa, ki stoji v mestu Palmela pri Lizboni, je po navedbah nemškega koncerna ena od največjih tujih industrijskih naložb na Portugalskem. Leta 2021 je Autoeuropa pomenila 1,5 odstotka bruto domačega proizvoda Portugalske in štiri odstotke portugalskega izvoza. V Palmeli Volkswagen od leta 2017 izdeluje modele T-Roc.