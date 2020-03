Zakaj je s kartic izginil Petrolov logotip?

Konec leta 2017 je Petrol končal nakup mladega podjetja mBills (ob nakupu se je imenovalo še Hal mBills) od Matjaža Čadeža, dolgoletnega lastnika Halcoma, ki skrbi za elektronsko bančništvo in plačilne storitve.

Z nakupom je največja slovenska energetska družba zakorakala na področje finančnih tehnologij, kar je bil eden od korakov za širjenje ponudbe zunaj primarne dejavnosti. Z vstopom na bančni trg so se naprej spogledovali z nakupom Hranilnice Lon, od namere pa kasneje odstopili

Več kot 72 tisoč uporabnikov

Spletna denarnica podjetja mBills, ki je razvilo rešitev za plačevanje z uporabo mobilnega telefona, ima več kot 72 tisoč uporabnikov, po Petrolovem prevzemu, pod posel se je takrat podpisal Tomaž Berločnik, pa je pred kratkim nekoliko prenovila vizualno podobo. V logotipu tako ni več Petrola, kar pa ni v nikakršni povezavi s kakršnimikoli lastniškimi spremembami.

"mBills je odprta platforma za vse uporabnike, vsa prodajna mesta in vse banke. Ostajamo ponosen član Skupine Petrol," odgovarjajo pri podjetju, kjer so lani prejeli nagrado za najboljšo mobilno aplikacijo za e-plačila v Srednji Evropi, ob tem pa imajo od konca leta 2018 tudi dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje izdajanja elektronskega denarja in plačilnih storitev.

V družbi, ki jo vodi Primož Zupan, dodajajo, da so še naprej močno povezani s Petrolom. Uporabniki lahko denarnico mBills povežejo s kartico zvestobe oziroma plačilno kartico, ki jo ponuja energetska družba.

"Odločitev o spremembi logotipa podjetja mBills je izključno poslovne narave in je v domeni podjetja mBills kot samostojne pravne osebe. Petrol podjetjem v skupini ne določa ali jih kakorkoli omejuje pri postavitvi vizualne podobe blagovne znamke," pa o spremembah odgovarjajo v Petrolu.

Kaj omogoča mBills? Omogoča plačevanje blagajniških računov in položnic, nakupovanje na spletu, nakazovanje denarja ter naročanje in plačevanje blaga s skeniranjem tako imenovane QR-kode na izdelku, pa tudi možnost plačevanja ter vplačila in izplačila gotovine iz mobilne denarnice na vseh Petrolovih prodajnih mestih.

Podrobneje o mBills:

Apple Pay in Google Pay še vedno želja

Za zdaj mBills od bank na slovenskem trgu bolj podrobno sodeluje s Sberbank, kjer lahko osebni račun povežete s spletno denarnico. Kot prvi v Sloveniji so uvedli plačevanje s storitvijo Garmin Pay, pred tem pa so izdali tudi fizično debetno kartico Mastercard, s katero so povečali število mest, kjer lahko uporabljate njihovo storitev. V svojo ponudbo si želijo vključiti še bolj priljubljeni Apple Pay (pri nas ga omogočajo spletni banki Revolut in N26 ter Intesa San Paolo) in Google Pay.

Apple in Google Pay sta storitvi, ki omogočata plačevanje s telefonom na POS-terminalu.