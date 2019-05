Zakaj je digitalni marketing znanost?

Oglasno sporočilo

"Podjetja v Sloveniji večinoma ne poznajo pravil igre digitalnega marketinga na velikem trgu." Tako pravi mednarodno priznani strokovnjak Felix Beilharz, ki po Londonu in New Yorku prihaja v Ljubljano.

Imate solidno spletno stran, vzpostavili ste vse za zagon vaše spletne trgovine, na družbenih medijih imate lepe objave … Obiska, predvsem pa prodaje pa nič ali le bore malo? Če se soočate s podobnimi težavami, obvezno berite dalje …

V začetku junija prihaja v Ljubljano Felix Beilharz, mednarodno priznani strokovnjak za digitalni marketing. Felix polni dvorane in redno nastopa na največjih marketinških strokovnih dogodkih, kot so SEOKOMM, OMX, SMX, SEODAY, SEMSEO, ContentDay, e-Marketing Day, Social Media Day, …

" Vrhunski vplivnež v spletnem oglaševanju, digitalni mnenjski vodja, ki mu preprosto morate slediti." - nemška strokovna revija Werbung & Verkauf

Digitalni marketing deluje po določenih zakonitostih. Zato digitalno oglaševanje ni umetnost, je znanost. Pri tem se pa pravila precej menjajo glede na trg na katerem nastopamo. Zato je seminar Felixa Beilharza odlična priložnost za pridobiti praktično znanje od strokovnjaka, ki so mu kampanje na velikih, sto milijonskih trgih, domače. Te prakse v Sloveniji praktično ne morete dobiti. To znanje pa seveda lahko uporabite kot prednost pred konkurenco in povečanje prodaje doma.

Seminarje Felixa Beilharza obiskujejo podjetniki od Londona do New Yorka in Los Angelesa. Na podlagi praktičnih primerov Felix predstavi najnovejše in najbolj učinkovite taktike oglaševanja na Facebooku, Googlu, Youtube, Instagramu in drugih digitalnih kanalih.

Felix Beilharz je avtor sedmih best seller knjig o digitalnem marketingu in predava na kar 15 različnih univerzah. Svoje znanje je pridobival tudi na Harvardski univerzi. Zaupajo mu številna podjetja, med drugimi tudi Lufthansa, Deutsche Post, Otto, Bayer Consumer Health, Lotto.de in LesMills.

"Ta seminar je ekskluzivna priložnost za pridobitev enakega znanja, kot ga prejmejo udeleženci delavnic v Londonu a za vsaj desetkrat nižjo ceno vstopnice za isto vsebino. To je edinstvena priložnost za vse, ki želite povečati spletno prodajo na v Sloveniji ali v tujini," pravi Martin Korošec, organizator seminarja in predavatelj.

Top trendi digitalnega marketinga & najboljše domače prakse Na celodnevnem seminarju bo Felix Beilharz udeležencem predstavil top nove strategije digitalnega oglaševanja in katerih trendi bodo bo v digitalnem marketingu v prihodnje odločilnih. Izvedite jih dve leti pred konkurenco. Dobili boste enako znanje kot podjetniki na seminarju Felixa v Londonu ali New Yorku. Celoten opis programa seminarja najdete na strani: http://felixbeilharz.galaxing.net/sl Predajo znanja bo na seminarju zaključil organizator dogodka, Martin Korošec, ki se bo osredotočil na praktične domače primere in prikazal navodila, kako korak za korakom izdelate oglasne kampanje na Googlu, Facebooku, Instagramu in Youtubu. Ta del je namenjen vsem, ki si z digitalnim marketingom še niste tako domači in vam bodo navodila, ki jih boste lahko uporabili že naslednji dan, takoj prav prišla. Praktični seminar o digitalnem marketingu bo v čudoviti dvorani Kristalne palače potekal v ponedeljek, 3. junija 2019, od 9. do 17. ure. Zanimanje za seminar je zelo veliko. Na voljo je le še nekaj prostih mest. Več o seminarju in rezervaciji vstopnice izveste zdaj na http://felixbeilharz.galaxing.net/sl oziroma na telefonski številki 041/319-701 Felix Beilharz ima za letos že sedemdeset rezerviranih terminov za nastope po vsem svetu. Seminar Sloveniji se ne bo nikoli več ponovil. Izkoristite zdaj ekskluzivno priložnost, da dobite enako znanje kot podjetniki v Londonu ali New Yorku – kar v Ljubljani. Kontakt: http://felixbeilharz.galaxing.net/sl 041/319-701

Naročnik oglasnega sporočila je Rdeča oranža d.o.o.