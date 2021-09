Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Delnice Evergranda so v zadnjem mesecu dni na hongkonški borzi padle za več kot 39 odstotkov. Podjetje je odpovedalo načrtovalni vstop na šanghajsko borzo, medtem ko se bori s 300 milijard ameriških dolarjev (256,9 milijarde evrov) veliko dolžniško goro.

Do tako velikih dolgov je Evergrande pripeljalo obsežno vlaganje v različne investicije, vključno z električnimi vozili. Podjetje New Energy Vehicle, poznano tudi kot Evergrande Auto, je v nedeljo prav tako odpovedalo načrtovani vstop na šanghajsko borzo, pri čemer je posvarilo, da bo kriza krovnega podjetja negativno vplivala tudi na njegovo proizvodnjo. Delnica družbe New Energy Vehicle se je od februarja v Hongkongu pocenila za 80 odstotkov.

Finančne težave nepremičninskega velikana skrbijo tudi finančne trge. Zmanjšanje zaupanja kitajskih potrošnikov bi se lahko zelo kmalu poznalo tako na nepremičninskem trgu kot denimo v jeklarstvu in prodaji luksuznih dobrin.

Kaj bo z obveznicami, izdanimi v tujini?

Evergrande se je prejšnji teden v zadnjem trenutku dogovoril z imetniki njegovih obveznic, izdanih na kitajskem trgu. Nobenih informacij pa ni ponudil glede obveznosti do imetnikov obveznic, izdanih v tujini, ki bi jih prav tako moral poplačati prejšnji teden. Šlo je za 83,5 milijona dolarjev (71,5 milijona evrov), in videti je, da so vlagatelji ostali praznih rok. Še en rok bo potekel v sredo, ko bo moral Evergrande plačati 47,5 milijona dolarjev (40,7 milijona evrov) imetnikom obveznic, izdanih v ZDA.

Skupina, ki zaposluje 200 tisoč ljudi in po lastnih navedbah na Kitajskem posredno ustvarja še 3,8 milijona delovnih mest, išče načine, kako bi se lahko izognila bankrotu. Vlada v Pekingu za zdaj molči, strokovnjaki pa menijo, da bi lahko Evergrande čakalo državno narekovano prestrukturiranje, kot so ga že izvedli v preteklosti v primeru nepremičninskih velikanov Anbang in HNA.

Po navedbah Reutersa so oblasti v Šenženu že zagnale preiskavo v enoti Evergranda za upravljanje s premoženjem, kar nakazuje, da bi oblasti lahko posredovale v primeru nepremičninskega velikana.

Delnice v Hongkongu in Šanghaju se že zvišujejo

Kitajska centralna banka je medtem v ponedeljek obljubila, da bo zaščitila potrošnike. V izjavi, ki jo je objavila v ponedeljek, Evergranda sicer ni omenila. Je pa navedla, da bo "varovala legitimne pravice potrošnikov na nepremičninskem trgu". To je pomirilo kitajske vlagatelje, zato se delnice v Hongkongu in Šanghaju danes zvišujejo.