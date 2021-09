Začuden Juretov obraz pove vse. Je že pripravljen? #video

Idilična nedelja je lahko odlična priložnost za zabavno druženje, lahko pa je tudi odlična priložnost, da odpravimo nekaj zmot, ki jih imamo glede digitalnega plačevanja.

Ljudje se težko navadimo novih stvari, a če so tako preproste in udobne za uporabnika, kot je digitalno plačevanje, potem naj ne bi bilo večjih težav. Potrebujemo le pametni telefon, uro ali zapestnico, in že si lahko privoščimo najrazličnejše nakupe. Nihče si ne želi zapletov s plačevanjem – še posebej na bolj oddaljenih destinacijah.

Jure, Žiga in Mastercard so izsledili nekaj pogostih mitov o rešitvah brezgotovinskega plačevanja in jih razbili z dejstvi.

Mit 2: Digitalno plačevanje je omejeno na izbrane lokacije

Resnica: Digitalno plačevanje NI omejeno na izbrane lokacije

Znano je, da ljudje, ki niso vešči uporabe sodobne tehnologije, tudi manj zaupajo v vse, kar zmore. Zato tudi niso navajeni na uporabo digitalnega načina plačevanja v najrazličnejših situacijah.

Ko bo več ljudi spoznalo in sprejelo, kaj vse jim omogočajo pametni telefon in nosljive pametne naprave, kot so pametne ure in zapestnice, bo organizacija izletov, kot je bil Juretov in Žigov izlet s čolnom, veliko lažja.

S telefonom in drugimi napravami je mogoče plačati dostavo hrane, ki si jo lahko privoščite tudi ob nedeljah, ko je vse zaprto. Kako iznajdljivi boste pri naročanju, pa ni več stvar poznavanja digitalnega plačevanja, ampak vaših pogajalskih taktik. Ni tako lahko najti dostavljavca, ki vam hrano prinese na sredo jezera.

Se tudi vam zdi, da so digitalna plačila omejena na izbrane lokacije? Kartica Mastercard je sprejeta na več kot 53 milijonih lokacijah po svetu. Tudi na potovanjih v tujini nam prav Mastercard omogoča plačevanje vseh vrst nakupov, nastanitev, dogodkov in ogledov znamenitosti. Plačujemo lahko v restavracijah in po spletu.

Na potovanju se nam lahko zgodijo številne nepredvidene situacije in ena od takšnih je gotovo ta, da ostanemo brez sredstev in tako mrzlično iščemo bankomat ali banko, kjer sprejemajo našo kartico. To lahko potovanje spremeni v pravo moro.

Izdelke in veliko storitev že lahko plačate z digitalno denarnico kjerkoli, kjer sprejemajo brezstična plačila. Plačate lahko v širokem naboru spletnih trgovin, in sicer v svoji digitalni denarni valuti, ter tako privarčujete svoj dragocen čas in nenazadnje tudi denar. Pri brezstičnem plačilu s plačilnimi karticami pa je pomembno, da poiščete znak za brezstičnpo plačevanje.

Vse je opravljeno hitro, brez osebnega stika in predvsem varno. Nove tehnologije omogočajo hitrejšo, enostavnejšo in varnejšo prihodnost. Tehnologija, ki omogoča digitalno plačevanje, je varna in šifrirana, zato preprečuje različne poskuse vdora.

Pri podjetju Mastercard se zavedajo, da je varna in dosledna plačilna izkušnja ključna za optimalno nakupovanje. Še posebej pri spletnem nakupovanju nas skrb o varnostnem tveganju ovira pri tem, da bi prek spleta opravili še več nakupov. Zakonodajna novost pri potrjevanju spletnih plačil dodatno zagotavlja visoko raven varnosti, saj je pri plačevanju treba kar dvakrat potrditi vse spletne nakupe, kar posledično krepi varnost potrošnikov.

Storitev Mastercard Identity Check še dodatno preveri vašo identiteto, varnost in zaščito pa predstavlja tudi Zero liability − nična odgovornost, s katero kot imetnik kartice niste odgovorni za nakupe, ki jih niste opravili sami.