Neuspešna dražba Mol: nihče ni vplačal varščin za zemljišča ob URI Soča

Na javni dražbi zemljišč okoli Univerzitetnega rehabilitacijskega inštituta (URI) Soča ni bila plačana varščina. Dražbo, ki je bila sicer razpisana za četrtek, bodo ponovili, pogoji pa v tem trenutku še niso določeni, so za STA pojasnili na Mestni občini Ljubljana (MOL).

Izklicna cena za kvadratni meter funkcionalnega zemljišča je bila 220 evrov, za preostale štiri parcele pa 410 evrov. To je precej manj od izklicne cene na prvi dražbi, ko se je kvadratni meter obeh zemljišč prodajal po 500 evrov. Takrat noben kupec ni vplačal varščine, zato so dražbo razpisali znova, poroča STA.

DUTB naj bi ponudila 250 evrov za kvadratni meter

Pred mesecem so se pojavile informacije, da bi lahko zemljišča odkupila Družba za upravljanje terjatev bank (DUTB). Po takratnih neuradnih informacijah Radia Slovenija je bila DUTB pripravljen ponuditi 250 evrov za kvadratni meter.

Takrat so v DUTB za STA potrdili, da proučujejo smiselnost zaokrožitve vseh zemljišč na tem območju, torej nakup zemljišča. Konec preteklega tedna pa niso želeli vnaprej komentirati, ali so plačali varščino. Kot kaže, se za sodelovanje na dražbi niso odločili.

Tudi v tokratnem razpisu za funkcionalno zemljišče okoli URI Soča, veliko več kot 8.000 kvadratnih metrov, je veljala oznaka, da lahko MOL ustavi prodajo. Enako je bilo v prvem razpisu, ljubljanski župan Zoran Janković pa je takrat pojasnil, da želijo le preveriti ceno zemljišča na trgu.

MOL se o teh zemljiščih namreč že vrsto let pogovarja z ministrstvom za zdravje. Državi je predlagal, da bi zemljišča zamenjal za stavbo v Ulici stare pravde na Poljanah, v kateri zdaj izvajajo dializo in deluje center za avtizem. A se ministrstvo za zdravje s to menjavo doslej ni strinjalo.

Državno odvetništvo je na predlog ministrstva za zdravje pred mesecem podalo predlog za zaznambo funkcionalnega zemljišča, prav tako je podalo predlog za ugotovitev pripadajočega zemljišča h glavni bolnišnični stavbi. Okrajno sodišče v Ljubljani je vpisalo zaznambo na zemljišče, ta pa še ni pravnomočna, saj sodišče še ni odločilo o pritožbi občine nanjo, še piše STA.