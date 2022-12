Za vse ljubitelje kave: Naučite se trgovati s ceno delnic Starbucks

Oglasno sporočilo

Starbucks je podjetje, ki ga ni treba predstavljati. Ta ameriška veriga kavarn je ena največjih in najbolj prepoznavnih blagovnih znamk na svetu. Na nestanovitnem trgu, kjer delnice padajo, je Starbucks premagal padajoči trend. Podjetje je v zadnjih treh mesecih naraslo za 16,97% in v zadnjem mesecu za skoraj 7%.

Podjetje je doseglo odlične rezultate, zabeležilo je rekordnih 8,4 milijarde dolarjev četrtletnih prihodkov, kar je spodbudilo rast na že razvitem ameriškem trgu. V začetku jeseni je Starbucks objavil velike načrte za svojo širitev na trg z največjim potencialom, Kitajsko. V naslednjih treh letih namerava podjetje povečati število svojih trgovin na Kitajskem za 50% na več kot 9000. Čeprav to širjenje ogrožajo kitajske omejitve proti Covidu-19, so kitajske oblasti nedavno napovedale, da bodo omilile te omejitve, kar je po mnenju analitikov znak, da bo Kitajska končala svojo politiko ničelne tolerance do Covida.

Večina investicijskih bank je podcenila, kako dobro bo Starbucks posloval letos – predvsem zaradi skrbi glede izgube donosnega ruskega trga po majskemu umikuzaradi invazije na Ukrajino. Nekateri navajajo tudi zaskrbljenost zaradi upočasnitve gospodarske rasti, čeprav je še vedno malo dokazov o upočasnitvi v kavarnah. Trenutna ciljna cena Credit Suisse je 103 USD.

Viri: Marketwatch

Naročnik oglasnega sporočila je Fortrade.