Za milijardo evrov zlata: V Srbiji odpirajo nov rudnik

V vzhodnem delu Srbije nameravajo odpreti nov rudnik zlata. Pristojno ministrstvo je že potrdilo načrt srbsko-kanadskega konzorcija podjetij, ki nameravajo zlato rudo iskati sedem let.

Skoraj 300 kvadratnih kilometrov je srbsko ministrstvo za gradbeništvo, transport in infrastrukturo namenilo za nov rudnik zlata, poroča srbski medij B92. Prostor za rudnik, ki sega na območje večjega števila občin od Žagubice do Majdanpeka, so poimenovali Potaj čuka-Tisnica. Če bo predlog ministrstva prestal še zadnje administrativne prepreke, bo srbsko-kanadski konzorcij podjetij pod vodstvom podjetja Dundee Precious Metals, ki je dobilo koncesijo za upravljanje rudnika, dela začel najverjetneje že prihodnje leto. Investicija je ocenjena na približno sto milijonov evrov.

V podjetjih, ki bodo zgradila rudnik in ga upravljala, pričakujejo, da bodo našli okoli 20 tisoč kilogramov zlata. Vrednost nakopane zlate rude bi po trenutnih cenah na trgu znašala približno milijardo evrov. Življenjska doba rudnika je glede na predlog ministrstva sedem let, po preteku tega obdobja pa bodo podjetja morala poskrbeti za sanacijo zemljišča.