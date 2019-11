Za Makedonce je dobra mesečna plača že 565 evrov, za Hrvate šele 1.300

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Razkorak med dejanskimi in pričakovanimi plačami je marsikje zelo velik, tudi v naši soseščini.

Za svoje službe se najbolj bojijo v Bosni in Hercegovini, najmanj pa v Severni Makedoniji, je še pokazala anketa, opravljena v štirih državah nekdanje Jugoslavije, med katerimi ni Slovenije.

Velike so razlike med dejanskimi in pričakovanimi plačami med državami na območju nekdanje Jugoslavije. Na Hrvaškem tako kot dobro plačo razumejo več kot dvakrat višji znesek kot v Srbiji, Bosni in Hercegovini ter Severni Makedoniji.

Makedonci dobijo najmanj in tudi pričakujejo najmanj

Beograjski zaposlitveni portal Poslovi Infostud je zbral štiri tisoč odgovorov iz Bosne in Hercegovine, Hrvaške, Makedonije in Srbije na vprašanje, s kakšno plačo bi bili zadovoljni.

Najskromnejši so v Severni Makedoniji, kjer bi bili zadovoljni že s 565 evri mesečne plače, kar je 156 evrov ali skoraj 40 odstotkov več, kot znaša povprečna plača v tej državi.

V Srbiji, kjer je povprečna mesečna plača okrog 460 evrov, bi za anketirance iz te države dobra plača znašala 600 evrov na mesec (skoraj tretjino več).

Najvišja pričakovanja na Hrvaškem

V Bosni in Hercegovini, kjer je povprečna plača 466 evrov, je največji razkorak med dejansko povprečno plačo in tistim, kar razumejo kot dobro plačo. Tam namreč upajo na kar polovico višjo plačo, to je 700 evrov na mesec.

Skladno s stopnjo razvoja so povprečne plače na Hrvaškem najvišje v tej skupini držav, a so zato v absolutnih številkah višja tudi pričakovanja.

Razkorak med dejanskim in pričakovanim je enak kot v Bosni in Hercegovini – povprečna plača pri naših jugovzhodnih sosedih je namreč 866 evrov na mesec, a se zanje dobra plača začne šele pri 1.300 evrih na mesec.

Spolna neenakost

Anketa je tudi pokazala, da moški v vseh štirih državah pričakujejo okrog sto evrov večjo mesečno plačno kot ženske. Za približno enak znesek so višja pričakovanja tistih, ki službo že imajo, v primerjavo s tistimi, ki svoje delovno mesto še iščejo.

Na delovnem mestu je anketirancem v vseh štirih državah najpomembnejše vzdušje oziroma medčloveški odnosi. Plača je drugo najpomembnejše merilo, na tretjem mestu je delovni čas, ki mu sledijo možnosti izobraževanja in napredovanja.